Ветеринары пришли на помощь пострадавшим в пожарах коалам

Необычное исследование провели специалисты Университета Аделаиды.

Ученые из Школы зоотехники и ветеринарии Университета Аделаиды (Австралия) разработали рекомендации по лечению и реабилитации коал, которые пострадали в результате лесных пожаров. Специалисты изучили травмы, полученные сумчатыми в горящих лесах.

Помимо ожогов кожи, ветеринары обнаружили, что животные часто получали серьезные повреждения подушечек лап, что мешало им лазить по деревьям и искать спасение от огня. Также выяснилось, что звери страдали от поражений легких из-за вдыхания дыма.

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«Изучив степень ожогов кожи на подушечках лап и в покрытых шерстью частях тела, можно оценить шансы на реабилитацию и возможность возвращения коал в естественную среду обитания», — отметила Наташа Спейт, главный автор исследования.

Ученые считают, что полученные результаты значительно улучшили понимание влияния лесных пожаров на животный мир Австралии. Это может быть важно при разработке мер по уходу за пострадавшими животными.

Послушайте, как звучит жуткий боевой клич коалы во время драки.