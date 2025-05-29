Видеть в темноте и с закрытыми глазами: в Китае придумали суперлинзы

Устройство обеспечивает владельцам зрение в ближнем инфракрасном диапазоне.
Китайские исследователи изобрели линзы ночного видения, которые могут наделять людей «суперзрением»: надев их, владельцы смогут видеть инфракрасные длины волн, обычно недоступные человеческому глазу. При этом инфракрасное «зрение» становится ещё сильнее, если закрыть глаза.
Исследователи поясняют, что в отличии от очков ночного видения новому изобретению не требуется источник энергии. Линзы используют наночастицы для поглощения низкочастотного света, а затем излучают его в видимом спектре. Эти наночастицы поглощают ближние инфракрасные фотоны в диапазоне длин волн от 800 до 1600 нанометров.
Наночастицы внедрили в гибкие нетоксичные полимеры, которые обычно используют в мягких контактных линзах, и сначала протестировали на мышах. Ученые заметили, что мыши в линзах действительно избегали мест, освещенных инфракрасным светом, воспринимая их как менее безопасные, при этом их центры обработки зрительных сигналов активизировались.
Затем исследователи переключились на людей: участники эксперимента смогли воспринимать мерцающий инфракрасный свет и определять его направление, а когда закрывали глаза, их «суперзрение» обострялось, так как инфракрасный свет проникает через веко более эффективно, без лишних помех от видимого света.
Нейробиологи верят, что их изобретение потенциально дарует людям возможность иметь суперзрение без хирургического вмешательства: а значит, передавать и получать информацию, особенно в сфере безопасности. Более того, подобная технология потенциально сможет помочь людям в борьбе с дальтонизмом. Сейчас исследователи продолжают улучшать свое изобретение в надежде повысить чувствительность линз, чтобы улавливать свет меньшей интенсивности.
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