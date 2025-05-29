Видеть в темноте и с закрытыми глазами: в Китае придумали суперлинзы

Устройство обеспечивает владельцам зрение в ближнем инфракрасном диапазоне.

Китайские исследователи изобрели линзы ночного видения, которые могут наделять людей «суперзрением»: надев их, владельцы смогут видеть инфракрасные длины волн, обычно недоступные человеческому глазу. При этом инфракрасное «зрение» становится ещё сильнее, если закрыть глаза.

Исследователи поясняют, что в отличии от очков ночного видения новому изобретению не требуется источник энергии. Линзы используют наночастицы для поглощения низкочастотного света, а затем излучают его в видимом спектре. Эти наночастицы поглощают ближние инфракрасные фотоны в диапазоне длин волн от 800 до 1600 нанометров.

Наночастицы внедрили в гибкие нетоксичные полимеры, которые обычно используют в мягких контактных линзах, и сначала протестировали на мышах. Ученые заметили, что мыши в линзах действительно избегали мест, освещенных инфракрасным светом, воспринимая их как менее безопасные, при этом их центры обработки зрительных сигналов активизировались.

Затем исследователи переключились на людей: участники эксперимента смогли воспринимать мерцающий инфракрасный свет и определять его направление, а когда закрывали глаза, их «суперзрение» обострялось, так как инфракрасный свет проникает через веко более эффективно, без лишних помех от видимого света.

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Участник эксперимента надевает линзу Фото: Yuqian Ma, Yunuo Chen, Hang Zhao

Нейробиологи верят, что их изобретение потенциально дарует людям возможность иметь суперзрение без хирургического вмешательства: а значит, передавать и получать информацию, особенно в сфере безопасности. Более того, подобная технология потенциально сможет помочь людям в борьбе с дальтонизмом. Сейчас исследователи продолжают улучшать свое изобретение в надежде повысить чувствительность линз, чтобы улавливать свет меньшей интенсивности.