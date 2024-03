Кто наставил викингу рога? На самом деле викинги не носили рогатых шлемов

Образ викинга-богатыря в рогатом шлеме – всего лишь выдумка скандинавских художников.

Журнал №138, март 2015 читать этот номер

Многие из нас напрямую ассоциируют образ сурового викинга с рогатым шлемом, наводящим страх на врагов. Но все это – не более чем выдумка художников. Настоящие викинги никаких шлемов с рогами не носили.

Несмотря на хорошо сохранившиеся богатые захоронения, целый боевой шлем археологи обнаружили всего один раз, и он был без рогов.

«Трудно сказать, носили ли викинги шлемы в бою, или это был предмет статуса, — объясняет профессор Эндрю Дженнингс, шотландский специалист по викингам из University of the Highlands and Islands. — Ни один из них не был обнаружен».

Фото: Ове Хольст. Музей истории культуры, Университет Осло, Норвегия

Реклама

А рогатые шлемы придумали скандинавские художники-романтики второй половины XIX века. Так, швед Август Малмстрём на своих идиллических пейзажах изображал в рогатых шлемах своих предков-викингов.

В 1876 году на основе его картин Карл Эмиль Доплер создал позолоченные рогатые шлемы для персонажей оперы Вагнера «Кольцо Нибелунгов». Так и родился вечный образ викинга-богатыря в железной шапке с позолотой, украшенной бычьими рогами.

Фото: Unsplash

В канадско-ирландском сериале «Викинги», который известен скрупулезным подходом создателей к исторической реконструкции, герои обходятся как раз без легендарных рогатых шлемов. К созданию костюмов были привлечены эксперты Тринити-колледжа в Дублине.

Так, художник по костюмам Джоан Бергин достоверно воссоздал внешний вид викингов, используя аутентичные технологии.

«Проблема в том, что все это происходило очень-очень давно, — рассказывал Джоан, — и приходится опираться на мельчайшие вещи, такие как фибулы викингов, куски ткани, которые дошли до наших дней. Я пытался понять, какой материал был в то время и какие инструменты».