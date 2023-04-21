Викинги побывали в Америке за 500 лет до Христофора Колумба

Учёные поняли это всего лишь по анализу древесины из скандинавских поселений в Гренландии.

Мы со школы знаем, что Христофор Колумб совершал свои путешествия из Испании через Атлантический океан, чтобы открыть прямой морской путь из Европы в Азию. Но чтят известного мореплавателя не за это, а за случайное открытие Америки по пути. Именно экспедиции Колумба положили начало исследованию и колонизации Северной и Южной Америки, который длился веками.

О чем в школе не рассказывают, так это о другой теории ученых. Многие из них уверены, что Колумб был далеко не первым человеком из другой части света, кому удалось добраться до Америки. Они считают, что викинги добрались туда задолго до Колумба. И свежее исследование подтверждает это новыми доказательствами.

Археологи из Университета Исландии проанализировали древесину из пяти скандинавских поселений в западной Гренландии, где люди жили между 1000 и 1400 годами. В результате они выяснили, что некоторые виды деревьев были привезены из Европы и Америки.

Ученые проанализировали древесину из пяти скандинавских поселений в западной Гренландии Фото: University of Iceland

В частности, во втором тысячелетии в Северной Европе не росли тсуга и кедровая сосна, поэтому их древесина наверняка попала к викингам с другого континента. Это подтверждают и некоторые саги (древнескандинавские поэтические сказания): в них говорится, что исследователи импортировали древесину из Винланда. Так викинги называли прибрежную зону Северной Америки – считается, что она находится вдоль залива Святого Лаврентия.

Сосна Джека тоже обитает в Америке: она растет у реки Маккензи в Новой Шотландии и Новой Англии, а болиголов растет недалеко от Квебека, Нью-Брансуика, острова Принца Эдуарда, Онтарио и Новой Шотландии.

Реклама

«Эти результаты подчеркивают тот факт, что норвежские гренландцы располагали средствами, знаниями и соответствующими судами, чтобы пересечь пролив Дэвиса к восточному побережью Северной Америки еще до четырнадцатого века. Получается, что викинги путешествовали из Гренландии в Северную Америку на протяжении всего периода поселения скандинавов в Гренландии – гораздо дольше, чем считалось ранее», – пишут исследователи.

Многие исторические записи предполагают, что викинги, жившие в Гренландии между 985 и 1450 годами, полагались на импортные материалы, такие как железо и дерево. Они использовали их для постройки зданий, судостроения и ремесленничества – целей, для которых местные породы деревьев не подходили.

Исследователи изучили местную древесину с помощью радиоуглеродного анализа и пристально посмотрели на нее в микроскоп, чтобы определить чтобы определить породу дерева, из которой она произошла. Их анализ показал, что некоторые образцы были получены от завезенных видов либо из Северной Америки, либо из Северной Европы. Эти результаты подтверждают, что викинги установили многочисленные торговые пути через северо-западную часть Атлантического океана.

Ученые выяснили, что викинги установили многочисленные торговые пути через северо-западную часть Атлантического океана Фото: Daily Mail

В 2021 году исследование деревянных артефактов из Канады привело к такому же выводу. Считается, что в этом районе было скандинавское поселение, и, следовательно, это свидетельствует о том, что викинги вполне могли попасть в Новый Свет раньше любых других европейцев.