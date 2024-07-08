Во Вьетнаме нашли новый вид змей с синими губами

Открытие сделали герпетологи под руководством Сабиры Идиятуллиной из МГУ.

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Герпетологи под руководством Сабиры Идиятуллиной из МГУ обнаружили новый вид змей из семейства гадюковых. Исследования проходили в юго-восточной части Вьетнама с января по март и с мая по август 2023 года. Ученым удалось зафиксировать 13 особей из рода куфий, отличающихся миниатюрными размерами и яркой окраской.

Тело этих змей обычно окрашено в насыщенный зеленый цвет, хвост имеет кирпично-красный окрас, радужка — желтая, а губы, подбородок и горло — синевато-голубого оттенка. Исследователи выяснили, что найденная ими змея является новым представителем внутривидового комплекса T. macrops, который получил название синегубая куфия (trimeresurus cyanolabris). Ранее был известен только вид красноглазых куфий, обитающий в основном на юге Вьетнама и в Камбодже.

Ранее сообщалось, что исследователи нашли в Таиланде новый вид пещерных змей с клыками в виде клинков.