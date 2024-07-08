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Во Вьетнаме нашли новый вид змей с синими губами

Фото: Zootaxa / Sabira Idiiatullina

Синегубая куфия (trimeresurus cyanolabris)

Открытие сделали герпетологи под руководством Сабиры Идиятуллиной из МГУ.

Герпетологи под руководством Сабиры Идиятуллиной из МГУ обнаружили новый вид змей из семейства гадюковых. Исследования проходили в юго-восточной части Вьетнама с января по март и с мая по август 2023 года. Ученым удалось зафиксировать 13 особей из рода куфий, отличающихся миниатюрными размерами и яркой окраской.

Тело этих змей обычно окрашено в насыщенный зеленый цвет, хвост имеет кирпично-красный окрас, радужка — желтая, а губы, подбородок и горло — синевато-голубого оттенка. Исследователи выяснили, что найденная ими змея является новым представителем внутривидового комплекса T. macrops, который получил название синегубая куфия (trimeresurus cyanolabris). Ранее был известен только вид красноглазых куфий, обитающий в основном на юге Вьетнама и в Камбодже.

Ранее сообщалось, что исследователи нашли в Таиланде новый вид пещерных змей с клыками в виде клинков.

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