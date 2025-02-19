Водоросли предложили использовать для борьбы с алкогольным отравлением

Антиоксидант в составе водорослей способен защищать митохондрии печени от повреждений.

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Исследователи из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН установили, что астаксантин — антиоксидант из морских водорослей — способен защищать митохондрии печени от повреждений, вызванных алкоголем. Они определили потенциальные цели его воздействия, что создает основу для будущих клинических исследований.

Алкоголь наносит серьезный вред печени, так как она первой обезвреживает токсины в организме. Современные исследования показывают, что основная причина этого вреда — нарушение работы митохондрий, что приводит к сбоям в клеточном метаболизме. Длительное употребление алкоголя ослабляет антиоксидантную защиту клеток, нарушает функции митохондрий и запускает процессы, ведущие к их разрушению.

Одним из признаков митохондриальной дисфункции при алкоголизме является оксидативный стресс, поэтому антиоксиданты, такие как астаксантин, рассматриваются как перспективные средства для лечения и профилактики этих нарушений.

Ранее сообщалось, что ученые нашли у водорослей аналоги глаз.