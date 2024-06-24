Волосы Бетховена не дают покоя ученым

Легендарный немецкий композитор завещал своим родственникам перед смертью разобраться с причинами его многочисленных недугов.

Почти 200 лет минуло со дня кончины одного из самых знаменитых композиторов Людвига вам Бетховена, а клок его волос всё ещё вызывает споры в научной среде. Исследователи дискутируют о причинах его смерти и трудностях, которые он испытывал во время жизни.

Бетховен скончался в 1827 году в муках: помимо глухоты, которая прогрессировала всю его жизнь и достигла пика к 40 годам, последние месяцы его жизни были особенно тяжкими. Композитор был прикован к постели из-за сильных болей в животе, заболевание печени усилилось, конечности опухли.

Фото: Wikimedia Commons

Ни он, ни его доктора сами до конца не понимали, что служило источником болезней, от которых Бетховен начал страдать ещё в юности. Уже в 20-летнем возрасте он начал испытывать необъяснимые шумы в ушах, которые в итоге вызвали снижение терпимости к громким звукам и потерю слуха на высоких частотах. Примерно в это же время появились сильные боли в животе и неожиданные приступы диареи, ставшие хроническими. А за несколько лет до смерти к ним подключились ещё и первые признаки желтухи.

Измученный композитор писал своим братьям, что он даже подумывал о самоубийстве – настолько он был «безнадёжно болен» и разбит.

Людвиг вам Бетховен умер в Вене в возрасте 56 лет.

В письме, датируемым 1802 годом, которое было найдено после его кончины и подобно раннему завещанию, Бетховен просил своих родных изучить вопрос его потери слуха более подробно и сделать эти сведения общественным достоянием. Он писал, что хочет, чтобы «мир, насколько это возможно, хотя бы после моей смерти примирился со мной».

Изучать эти вопросы должен был личный врач композитора, Иоганн Адам Шмидт – но несмотря на свои страдания, Бетховен пережил его. В итоге, уже спустя почти два века, решать загадку глухоты и заболеваний немецкого гения взялись современные специалисты – и в центре их исследования оказались пряди волос, которые, как предполагается, принадлежали именно композитору.

В исследовании 2007 года патологоанатом Кристиан Рейтер пришёл к выводу, что винить в смерти Бетховена и в его общем плохом состоянии стоит свинец, который в то время использовался повсеместно, в том числе в посуде. А один из лечащих врачей композитора вообще делал ему примочку со свинцом после протыкания живота для выпускания жидкости – на тот момент это казалось эффективным методом лечения брюшных заболеваний.

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Другие судебно-медицинские исследования подтвердили выводы о превышении концентрации свинца в организме Бетховена, но загадку его стремительной глухоты это значительно не решило. А после появились сомнения и в подлинности пряди изучаемых волос – после проверки оказалось, что она вообще принадлежала какой-то женщине.

В последнем исследовании на эту тему под руководством биологического антрополога Тристана Бегга из Кембриджского университета, учёные, словно заправские парикмахеры, сделали более скрупулёзную выборку прядей волос, которые приписывались Бетховену. Выбрав пять из них в качестве наиболее вероятных кандидатов на «почти наверняка подлинные» локоны композитора, исследователи провели ДНК анализ прядей.

Используя усовершенствованные технологии анализа ДНК, исследователи провели секвенирование генома Бетховена, чтобы разобраться с возможной наследственностью потери слуха.

Один из выводов, к которым пришла команда и которые были опубликованы в журнале Current Biology, заключается в том, что композитор был генетически предрасположен к заболеваниям печени и, скорее всего, скончался от инфекции гепатита B.

А вот что касается проблем с желудком, и самое главное, со слухом Бетховена – тут их старания оказались бесплодны. По крайней мере, изучение генома никаких объяснений не дало.

«Мы не смогли найти окончательную причину глухоты Бетховена или проблем с желудочно-кишечным трактом», — заявил Иоганнес Краузе, биохимик из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии.

Зато команде удалось добраться до другой семейной тайны. Сравнивая Y-хромосому в образцах волос с образцами современников Бетховена, учёные заметили, что где-то в семейном древе композитора имел место адюльтер.

«Эта находка предполагает наличие внепарного отцовства по его отцовской линии между зачатием Хендрика ван Бетховена в Кампенхауте из Бельгии, около 1572 года, и зачатием Людвига ван Бетховена семь поколений спустя в 1770 году в Бонне, Германия», — объяснил Бегг.

Проще говоря, Y-хромосома Бетховена не совпадает с хромосомами его ныне живущих родственников, которые носят его фамилию и имеют общего с ним предка.

Как свидетельствуют портреты и описания, у Людвига ван Бетховена было немало волос. Многие из них, состриженные его приближенными после смерти, теперь находятся в разных уголках планеты; и благодаря современным технологиям рассказывают нам семейные секреты, которыми, возможно, не каждый захочет поделиться.