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№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022

№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022

ВОЗ объявила о неминуемой угрозе распространения кори по всей планете

Фото: Flickr

Древний патоген снова набирает силу.

Одним из последствий пандемии COVID-19 стало усложнение доступа к обычной медицинской помощи и снижение уровня вакцинации от других болезней, в частности от считающейся давно побежденной в развитых странах мира кори (Measles morbillivirus). В результате в ноябре 2022 года Всемирная организация здравоохранения объявила корь «неминуемой угрозой во всех регионах мира».

По данным ВОЗ, в 2021 году рекордное количество детей (почти 40 миллионов) пропустило хотя бы одну дозу вакцины против кори.

Корь – это вирусное респираторное заболевание. Передача болезни аналогична COVID, при этом распространение между людьми происходит воздушно-капельным и аэрозольным путем. Инфекция может вызвать высокую температуру (до 40,5 °C), воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, и характерную пятнисто-папулёзную сыпь на коже. А тяжелые случаи могут включать энцефалит (отек мозга), слепоту и пневмонию.

Ежегодно регистрируется около девяти миллионов случаев заболевания и 128 000 смертей.

Вакцина против кори, которую можно вводить отдельно или в сочетании с другими прививками, такими как свинка, ветряная оспа и краснуха (вместе обозначается как MMR или MMRV), очень эффективна. В большинстве стран существует двухдозовый график, при котором первую прививку обычно делают в возрасте 12 месяцев, а вторую дозу – в возрасте от четырех до шести лет.

Вакцина обеспечивает очень высокую и длительную защиту и является образцовым примером того, как болезнь можно предотвратить с помощью иммунизации. Двухдозовая схема дает примерно 99-процентную защиту от заражения корью. У тех немногочисленных людей, которые прошли вакцинацию двумя порциями и все же заразились, заболевание должно проходить в более легкой форме.

В развивающихся странах, где использование вакцины низкое, каждый десятый заболевший корью умирает от нее.

 В развитых странах смертность в подавляющем большинстве случаев приходится на непривитых людей и составляет примерно один случай на 1000-5000 случаев заболевания корью. В ВОЗ отмечают, что вероятность возникновения новых вспышек болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин, в таких районах, как зоны конфликтов и среди беженцев, высока.

Корь невероятно заразна. Ее базовое репродуктивное число (R0), то есть то количество людей, сколько в среднем заразит инфицированный человек в восприимчивой популяции, оценивается между 12 и 18.

Для сравнения, считается, что R0 омикронного варианта COVID составляет «всего» около 8,2. Доля населения, которая должна быть вакцинирована, чтобы держать вспышки под контролем и свести к минимуму дальнейшую передачу болезней в сообществе, называется порогом коллективного иммунитета (HIT). В отношении кори HIT должен составлять не менее 95% охвата вакцинацией.

Фото: Вирус кори под микроскопом

В большей части мира этот охват не достигает такого порога. В ВОЗ сообщают, что на данный момент глобальный охват вакцинацией на планете составляет около 71 процента для двух доз и 81 процент для одной дозы.

Сейчас во всем мире достигнут значительный прогресс в снижении смертности от всех причин среди детей в возрасте до пяти лет. Ежегодная смертность снизилась с 12,5 миллиона в 1990 году до 5,2 миллиона в 2019 году. Однако низкое распространение вакцинации может свести на нет эти достижения.

Даже если дети выживают после кори, существует вероятность долговременного повреждения их иммунной системы, описываемого как «форма иммунной амнезии». У невакцинированного населения тяжелый случай кори приводил к потере в среднем 40 процентов антител, которые обычно распознают микробы. После легкого случая кори непривитые дети потеряли 33 процента этих антител.

Иммунизации населения также мешает движение «антиваксеров», которое породило ложные слухи и страшилки. Самый известный и стойкий миф – утвердление бывшего врача и активиста против вакцинации Эндрю Уэйкфилда о том, что вакцина MMR вызывает аутизм.

Опрос населения США в 2020 году показал, что 18 процентов респондентов ошибочно заявляют, что утверждение о том, что вакцины вызывают аутизм, очень или в некоторой степени верно.

«Корь легко распространяется и представляет собой тяжелую инфекцию в краткосрочной и долгосрочной перспективе среди непривитых групп населения. Существует большая потребность в кампаниях по иммунизации для все большей защиты от болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин, по всему миру», – пишут исследователи.

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