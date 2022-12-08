ВОЗ объявила о неминуемой угрозе распространения кори по всей планете

Древний патоген снова набирает силу.

Одним из последствий пандемии COVID-19 стало усложнение доступа к обычной медицинской помощи и снижение уровня вакцинации от других болезней, в частности от считающейся давно побежденной в развитых странах мира кори (Measles morbillivirus). В результате в ноябре 2022 года Всемирная организация здравоохранения объявила корь «неминуемой угрозой во всех регионах мира».

По данным ВОЗ, в 2021 году рекордное количество детей (почти 40 миллионов) пропустило хотя бы одну дозу вакцины против кори.

Корь – это вирусное респираторное заболевание. Передача болезни аналогична COVID, при этом распространение между людьми происходит воздушно-капельным и аэрозольным путем. Инфекция может вызвать высокую температуру (до 40,5 °C), воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, и характерную пятнисто-папулёзную сыпь на коже. А тяжелые случаи могут включать энцефалит (отек мозга), слепоту и пневмонию. Ежегодно регистрируется около девяти миллионов случаев заболевания и 128 000 смертей.

Вакцина против кори, которую можно вводить отдельно или в сочетании с другими прививками, такими как свинка, ветряная оспа и краснуха (вместе обозначается как MMR или MMRV), очень эффективна. В большинстве стран существует двухдозовый график, при котором первую прививку обычно делают в возрасте 12 месяцев, а вторую дозу – в возрасте от четырех до шести лет.

Вакцина обеспечивает очень высокую и длительную защиту и является образцовым примером того, как болезнь можно предотвратить с помощью иммунизации. Двухдозовая схема дает примерно 99-процентную защиту от заражения корью. У тех немногочисленных людей, которые прошли вакцинацию двумя порциями и все же заразились, заболевание должно проходить в более легкой форме.

В развивающихся странах, где использование вакцины низкое, каждый десятый заболевший корью умирает от нее.

В развитых странах смертность в подавляющем большинстве случаев приходится на непривитых людей и составляет примерно один случай на 1000-5000 случаев заболевания корью. В ВОЗ отмечают, что вероятность возникновения новых вспышек болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин, в таких районах, как зоны конфликтов и среди беженцев, высока.

Реклама

Корь невероятно заразна. Ее базовое репродуктивное число (R0), то есть то количество людей, сколько в среднем заразит инфицированный человек в восприимчивой популяции, оценивается между 12 и 18. Для сравнения, считается, что R0 омикронного варианта COVID составляет «всего» около 8,2. Доля населения, которая должна быть вакцинирована, чтобы держать вспышки под контролем и свести к минимуму дальнейшую передачу болезней в сообществе, называется порогом коллективного иммунитета (HIT). В отношении кори HIT должен составлять не менее 95% охвата вакцинацией.

Фото: Вирус кори под микроскопом

В большей части мира этот охват не достигает такого порога. В ВОЗ сообщают, что на данный момент глобальный охват вакцинацией на планете составляет около 71 процента для двух доз и 81 процент для одной дозы.

Сейчас во всем мире достигнут значительный прогресс в снижении смертности от всех причин среди детей в возрасте до пяти лет. Ежегодная смертность снизилась с 12,5 миллиона в 1990 году до 5,2 миллиона в 2019 году. Однако низкое распространение вакцинации может свести на нет эти достижения.

Даже если дети выживают после кори, существует вероятность долговременного повреждения их иммунной системы, описываемого как «форма иммунной амнезии». У невакцинированного населения тяжелый случай кори приводил к потере в среднем 40 процентов антител, которые обычно распознают микробы. После легкого случая кори непривитые дети потеряли 33 процента этих антител.

Следующую пандемию может вызвать таяние ледников читать

Иммунизации населения также мешает движение «антиваксеров», которое породило ложные слухи и страшилки. Самый известный и стойкий миф – утвердление бывшего врача и активиста против вакцинации Эндрю Уэйкфилда о том, что вакцина MMR вызывает аутизм.

Опрос населения США в 2020 году показал, что 18 процентов респондентов ошибочно заявляют, что утверждение о том, что вакцины вызывают аутизм, очень или в некоторой степени верно.

«Корь легко распространяется и представляет собой тяжелую инфекцию в краткосрочной и долгосрочной перспективе среди непривитых групп населения. Существует большая потребность в кампаниях по иммунизации для все большей защиты от болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин, по всему миру», – пишут исследователи.