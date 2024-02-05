ВОЗ предупредила, что заболеваемость раком к 2050 году вырастет на 77%

В первую очередь это коснется менее развитых стран.

Число новых случаев рака вырастет до более чем 35 миллионов в 2050 году, что на 77 процентов выше, чем в 2022 году, предупредило онкологическое агентство Всемирной организации здравоохранения.

Международное агентство ВОЗ по исследованию рака (IARC) назвало табак, алкоголь, ожирение и загрязнение воздуха ключевыми факторами предполагаемого роста заболеваемости.

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«В 2050 году прогнозируется более 35 миллионов новых случаев рака, что на 77 процентов больше, чем примерно 20 миллионов случаев, диагностированных в 2022 году. Быстро растущее глобальное бремя рака отражает как старение и рост населения, так и изменения в подверженности людей факторам риска, некоторые из которых связаны с социально-экономическим развитием», – говорится в сообщении ВОЗ.

Ожидается, что в наиболее развитых странах будет зафиксирован наибольший рост числа случаев заболевания: в 2050 году прогнозируется еще 4,8 миллиона новых случаев по сравнению с оценками 2022 года, сообщила ВОЗ.

Но в процентном отношении наибольший пропорциональный прирост – на 142 процента – будет наблюдаться в странах, находящихся в нижней части индекса человеческого развития (ИЧР), используемого ООН. А в странах среднего диапазона ожидается рост на 99 процентов, говорится в докладе.

«Аналогично, согласно прогнозам, смертность от рака в этих странах почти удвоится в 2050 году», – заявили в ВОЗ.

«Те, у кого меньше всего ресурсов для борьбы с бременем рака, будут нести на себе основную тяжесть глобального бремени рака», – заключил Фредди Брэй, руководитель отдела надзора за раком в IARC.