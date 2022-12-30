Впервые обнаружен организм, который ест вирусы

Разные обитатели нашей планеты могут питаться растениями, мясом, водорослями, насекомыми или даже бактериями, но теперь ученые обнаружили в меню кое-что новое – вирусы.

В мире все кого-то едят. И те, кого едят, тоже кого-то едят. И так как вирусы живут абсолютно везде, некоторые организмы так или иначе потребляют их вместе с пищей. Но исследователь Джон ДеЛонг решил выяснить, могут ли какие-то организмы активно поедать вирусы, и может ли такая диета помогать расти как самим едокам, так и их популяции.

«Вирусы полны полезностей: нуклеиновых кислот, большого количества азота и фосфора. И кто-нибудь должен был захотеть их съесть. Так много организмов едят всё, до чего могут дотянуться! Наверняка кто-нибудь научился кормиться на вирусах», – Джон Делонг, исследователь из Университета Небраски.

Чтобы проверить гипотезу, Делонг и его команда собрали образцы воды из пруда, выделили разные микробы, а затем добавили к ним большое количество хлоровируса, пресноводного обитателя, поражающего зеленые водоросли. В течение следующих нескольких дней команда отслеживала размер популяции вирусов и других микробов, чтобы увидеть, поедают ли последние первых.

И действительно, один конкретный микроб, похоже, был не прочь перекусить вирусами. Это инфузория, известная как Halteria. В пробах воды, где не было другого источника пищи для инфузорий, популяции Halteria выросли примерно в 15 раз в течение двух дней, а уровень хлоровируса снизился в 100 раз. В контрольных образцах без вируса халтерии вообще не росли.

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Затем ученые пометили ДНК хлоровируса флуоресцентным красителем. Они обнаружили, что клетки инфузории халтерии вскоре тоже начали светиться. Это помогло подтвердить, что микробы действительно потребляли вирус.

Эти эксперименты показывают, что недавно придуманный термин «virovory» («вироядные») теперь может занять свое место среди травоядных, плотоядных и других живых существ.

Халтерия стала первым известным вироядным существом.

Конечно, эти микробы вряд ли являются единственными поедателями вирусов. Исследователи планируют продолжить изучение этого явления, включая его влияние на пищевые сети и более крупные системы, такие как углеродный цикл.