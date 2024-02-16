Впервые в истории врачам удалось полностью излечить смертельный рак мозга

Когда в возрасте шести лет мальчику из Бельгии диагностировали редкий тип опухоли головного мозга, никто не сомневался, что он умрёт.

Семь лет назад врач Жак Грилль из онкологического центра Гюстава Русси в Париже сообщил родителям маленького Лукаса, что их сыну осталось жить совсем недолго. Однако сейчас Лукасу уже 13 лет, и от смертельной опухоли не осталось и следа.

По словам медиков, лечивших Лукаса, он стал первым пациентом в мире, излечившимся от глиомы ствола мозга – болезни, с которой, как считалось, невозможно эффективно бороться.

По данным врачей, опухоль, имеющая полное название диффузная внутренняя глиома моста мозга (ДВГМ), ежегодно диагностируется примерно у 300 детей в США и до 100 – во Франции.

Большинство из детей не проживают и года после постановки диагноза. Лучевая терапия иногда может замедлить быстрое развитие агрессивной опухоли, но эффективность против нее не доказана.

Лукас и его семья приехали из Бельгии во Францию, чтобы мальчик мог стать одним из первых пациентов, присоединившихся к исследованию BIOMEDE, в котором тестируются потенциальные новые лекарства от ДВГМ.

С самого начала организм Лукаса активно отреагировал на лекарство от рака эверолимус, которое ему назначили случайным образом.

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«После серии МРТ я наблюдал, как опухоль полностью исчезла», – Жак Грилль.

Но врач не осмелился прекратить курс лечения – по крайней мере, до тех пор, пока полтора года назад Лукас не сообщил, что все равно больше не принимает лекарства.

Еще неизвестно, почему Лукас полностью выздоровел и как его случай может помочь другим детям, таким как он, в будущем. Семь других детей, участвовавших в исследовании, тоже выжили спустя годы после постановки диагноза, но только у Лукаса опухоль полностью исчезла.

Причина, по которой одни дети реагировали на лекарства, а другие нет, вероятно, связана с индивидуальными «биологическими особенностями» их опухолей, сказал Грилль.

«Опухоль Лукаса имела чрезвычайно редкую мутацию, которая, как мы полагаем, сделала ее клетки гораздо более чувствительными к препарату», – Жак Грилль.

«Случай Лукаса дает реальную надежду. Мы попытаемся воспроизвести in vitro те различия, которые мы выявили в его клетках», – добавила Мари-Анн Дебли, исследовательница, курирующая работу лаборатории.

Команда хочет воспроизвести генетические различия в органоидах, чтобы посмотреть, можно ли будет затем уничтожать опухоли других пациентов, так же эффективно, как это было у Лукаса. Если это сработает, следующим шагом будет поиск препарата, который будет оказывать такое же воздействие на опухолевые клетки, как и эти клеточные изменения.