Врач вводил кроликам бактерии убитого президента США. Что?

Как ни странно, эти эксперименты имели смысл. Рассказываем любопытную историю более чем столетней давности, о которой стало известно только сейчас.

Только сейчас были обнародованы врачебные документы с результатами вскрытия убитого президента США Уильяма Мак-Кинли. Они показывают, что после смерти президента врач проводил нетрадиционные эксперименты, в ходе которых он вводил образцы бактерий из ран убитого кроликам и собаке.

6 сентября 1901 года анархист Леон Чолгош дважды выстрелил в президента Уильяма Мак-Кинли с близкого расстояния, притворяясь, что пожимает ему руку. Первая пуля отрикошетила от пуговицы на пиджаке 25-го президента США, но второй выстрел пробил ему переднюю и заднюю стенки живота. Мак-Кинли срочно доставили в ближайшую больницу, где хирург Мэтью Манн прооперировал президента.

Операция прошла по плану: вскоре Мак-Кинли продемонстрировал первые признаки выздоровления и его выписали из больницы. Однако вскоре после этого его состояние внезапно ухудшилось, и президент скончался 14 сентября. Позже его убийца Леон Чолгош был приговорен к смертной казни на электрическом стуле.

Врачи заявили, что причиной смерти Мак-Кинли стал панкреонекроз, или некротический панкреатит – осложнение, при котором часть поджелудочной железы отмирает из-за хронической инфекции, повреждения или отсутствия кровотока.

Президент Мак-Кинли находился у власти с марта 1897 года до своей смерти. Его преемником стал Теодор Рузвельт Фото: Wikimedia Commons

Позже хирург, который оперировал Мак-Кинли – Мэтью Манн – подвергся критике со стороны многих практикующих врачей. В сообщениях указывается, что он оставил пулю внутри Мак-Кинли, не очистил и не закрыл рану должным образом, что могло вызвать инфекцию, которая и привела к некрозу.

Тот факт, что Мак-Кинли так долго держался перед смертью, вызвал в то время широко распространенные слухи. Среди них бытовали предположения, что Чолгош застрелил Мак-Кинли ядом или пулями с бактериями. Некоторые сторонники теории заговора до сих пор верят в это, а также полагают, что Чолош, возможно, действовал не один.

Чтобы ликвидировать эти слухи, в дополнение к стандартному вскрытию тела покойного было назначено «бактериологическое обследование». Его проводил доктор Герман Матцингер – ведущий специалист по анализу крови того времени. Он пришел к выводу, что яд не использовался и что некроз, вероятно, был вызван первоначальной стрельбой, а не неудачной операцией.

Только в этом году Raab Collection — аукцион исторических документов — выставил на продажу коллекцию личных документов Матцингера, относящихся к вторичному обследованию, которые недавно были обнаружены семьей доктора.

Документы включают блокнот, письма, квитанции об образцах, телеграммы, аннотированную копию его оригинального отчета и приглашение на поминальную службу по президенту Мак-Кинли. Их выставили на продажу за 80 000 долларов. Документы Матцингера показывают, как он пришел к выводам, изложенным в его первоначальном отчете. Но они также включают в себя некоторые сюрпризы – например, неожиданные эксперименты с домашними животными.

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В своей записной книжке Матцингер описал, как он вырастил «беловатые» культуры бактерий из образцов мазков, взятых из раны Мак-Кинли, а затем ввел их кроликам и собаке. Неясно, были ли эти животные его домашними питомцами или лабораторными животными. Не сообщается, что случилось с кроликами, но Матцингер наблюдал за собакой в течение следующих нескольких дней и написал, что температура ее тела составляла около 40 градусов по Цельсию, что, по данным Американского клуба собаководов, выше среднего для собаки, но она «чувствовала себя хорошо».

Документы также раскрывают подробности того, как Матцингер исследовал оружие и пули, использованные Чолгошем, и как врач проанализировал кровь Мак-Кинли на наличие признаков яда.

Недавно обнародованные документы, принадлежащие врачу, проводившему вскрытие убитого президента США Уильяма Мак-Кинли Фото: Raab Collection

Коллекция Матцингера дает чрезвычайно редкую информацию о том, как в прошлом проводились вскрытия высокопоставленных людей. Такие документы «практически невозможно найти», написали представители Raab в объявлении о коллекции.