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Всего 7 месяцев позволяют мозгу восстановить повреждения, вызванные пьянством

Фото: NIH MedlinePlus Magazine

Новое исследование показывает, как быстро мозг может восстановить свою структуру после того, как человек прекратил употреблять алкоголь.

У людей с расстройством, вызванным употреблением алкоголя (AUD), обычно наблюдается истончение областей коры головного мозга. Морщинистый внешний слой мозга имеет решающее значение для многих когнитивных функций более высокого порядка. Исследование, проведенное в США, показало, что у тех, кто бросил пить, толщина коры головного мозга со временем увеличивается быстрее в первый месяц и продолжает увеличиваться в течение 7,3 месяцев, после чего толщина становится сравнимой с толщиной коры тех, у кого нет расстройства, связанного с пьянством.

По оценкам исследователей, около 16 миллионов человек в США страдают от AUD. Это серьезная проблема общественного здравоохранения, и понимание этого сложного расстройства важно для его лечения.

Изменения в структуре и функциях мозга во время хронического употребления алкоголя могут затруднить прекращение употребления алкоголя, несмотря на самые лучшие намерения. Например, префронтальная кора – область, участвующая в планировании и принятии решений – может стать менее активной, из-за чего людям с AUD становится сложнее принимать здоровые решения.

Исследователи также изучили, как некоторые состояния здоровья, история курения, психические заболевания и расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, влияют на долгосрочные изменения толщины коры у людей, выздоравливающих от AUD.

Всего в исследовании приняли участие 88 человек с AUD, которым было проведено сканирование мозга примерно через одну неделю, один месяц и 7,3 месяца воздержания. Некоторые участники присоединились через один месяц, то есть 23 человека не прошли сканирование в течение недели, и только 40 из 88 продолжали воздерживаться от алкоголя в течение всего периода.

Исследователи также осмотрели 45 человек, у которых никогда не было AUD, измерив толщину коры их мозга в начале исследования и еще раз примерно через 9 месяцев, чтобы подтвердить, что измеренные области остались прежними.

Для наблюдения за мозгом участников использовался тип магнитно-резонансной томографии (МРТ), который особенно полезен для получения четкого изображения внутренней структуры тела. Исследователи зафиксировали толщину коры для 34 областей, усреднив измерения по левому и правому полушариям мозга.

Восстановление толщины у пациентов с AUD после 7,3 месяцев без алкоголя было довольно распространенным явлением. Этого было достаточно, чтобы быть статистически значимым доказательством.

Утолщение коры происходило медленнее в некоторых частях мозга у людей с AUD, у которых также было высокое кровяное давление или высокий уровень холестерина. То же самое справедливо и для курящих людей с AUD.

Не было обнаружено существенных связей между изменениями толщины коры и злоупотреблением психоактивными веществами (включая наркотики, кроме алкоголя), психическими расстройствами или курением сигарет в прошлом. Таким образом, отказ от курения также может способствовать восстановлению толщины коры мозга.

Эти результаты воодушевляют и дают новое понимание восстановления мозга после отказа от алкоголя, хотя из-за небольшого размера выборки и отсутствия разнообразия их нельзя обобщать. Также важно отметить, что эти результаты не указывают на то, оказали ли изменения какое-либо влияние на функцию мозга.

«Необходимы более крупные продольные исследования для изучения нейрокогнитивных и психосоциальных коррелятов восстановления толщины коры головного мозга во время длительного воздержания при AUD», – пишут исследователи.

Авторы также отмечают, что переменные, которые они не учли, такие как генетика, физическая активность и здоровье печени и легких людей, могли повлиять на их результаты.

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