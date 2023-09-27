Второму в мире человеку пересадили сердце свиньи

58-летний пациент пока чувствует себя хорошо.

58-летний житель США Лоуренс Фосетт стал вторым в мире пациентом, получившим трансплантацию генетически модифицированного сердца свиньи. Фосетт не имел права на донорское человеческое сердце из-за ранее существовавшего сосудистого заболевания и осложнений в виде внутреннего кровотечения. Без экспериментальной трансплантации отец двоих детей и ветеран ВМФ мог погибнуть.

«Моя единственная реальная надежда – это использовать свиное сердце, ксенотрансплантат. По крайней мере, теперь у меня есть надежда и шанс», – сказал Фосетт перед операцией.

После трансплантации мужчина дышал самостоятельно, а новое сердце функционировало хорошо «без какой-либо помощи со стороны вспомогательных устройств», сообщили в Медицинской школе Университета Мэриленда, где проходила операция.

Фосетт принимал обычные препараты против отторжения, а также получал новую терапию антителами, чтобы предотвратить повреждение или отторжение нового органа.

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Пересадка органов животных человеку, называемая ксенотрансплантацией, может решить проблему хронической нехватки донорских человеческих органов. Только в США не меньше 100 000 американцев стоят в листах ожидания на трансплантацию органов.

Первая операция по трансплантации свиного сердца человеку также была проведена специалистами Университета Мэриленда. Первый пациент умер через два месяца после трансплантации в прошлом году из-за «множества факторов, включая плохое состояние здоровья до операции», сообщил университет.

Ксенотрансплантаты представляют собой сложную задачу, поскольку иммунная система пациента атакует чужеродный орган. Ученые пытаются обойти проблему, используя органы генетически модифицированных свиней, которых специально выращивают для этих целей. За последние несколько лет врачи уже трансплантировали почки генетически модифицированных свиней пациентам с смертью мозга.

Институт трансплантологии больницы Нью-Йорка объявил в этом месяце, что свиная почка, пересаженная пациенту со смертью мозга, функционировала в течение 61 дня, что на данный момент является рекордом.