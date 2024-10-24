Высохшие озера Сахары наполнились водой

Причиной необычного явления стал внетропический циклон.

Ученые благодаря спутниковым снимкам смогли изучить необычное явление — эпизодическое наполнение озер Сахары, включая Себхет-эль-Мелах. В сентябре 2024 года внетропический циклон принес в знаменитую пустыню сильные дожди — и они отчасти заполнили несколько обычно сухих озер Сахары.

Так, озеро Себхет-эль-Мелах в Алжире, расположенное вдоль хребта Угарта и питаемое прерывистой рекой Уэд Саура, заполнилось примерно на треть. Как отметил старший преподаватель Еврейского университета в Иерусалиме Моше Армон, по состоянию на 16 октября вода покрывала 191 квадратный километр озера, глубина которого составила 2,2 метра.

«Если больше не будет дождей, то воде на больше чем двухметровой глубине, как сейчас, потребуется около года, чтобы полностью испариться», — отметил Моше Армон.

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А его коллега Джоэль Ридер назвала наполнение озера в Сахаре «редким, в значительной степени недокументированным, преходящим явлением».

Сахара не всегда была песчаной: около 10-11 тысяч лет назад, во времена африканского влажного периода, нынешняя пустыня могла похвастаться влагой и зеленью. Судя по геологическим и археологическим данным, те области, которые сейчас занимают огромные песчаные дюны, когда-то были местами с растительностью, водно-болотными угодьями и даже с большими озерами.

Ранее исследователи из Финляндии и Великобритании реконструировали преобразования Сахары на протяжении 800 тысяч лет, используя новую климатическую модель.