В Андах нашли загадочную площадь времен Стоунхенджа

Этому объекту примерно 4 700 лет.

Команда американских антропологов нашла высоко в Андах (Перу) древнюю мегалитическую площадку диаметром 18 метров. Ее возраст составляет 4 750 лет: площадка была создана в 2 850 году до нашей эры, в период позднего докерамического неолита.

Площадка находится на археологическом участке Каллакпума и построена из больших камней, стоящих отдельно и расположенных вертикально. Любопытно, что подобная архитектура обычно встречается в Европе, но в Перу специалисты столкнулись с ней впервые.

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«Эта структура была построена примерно за 100 лет до египетских пирамид и примерно в то же время, что и Стоунхендж», — рассказал Джейсон Туха, антрополог из Университета Вайоминга (США).

По мнению ученых, площадка в Андах когда-то являлась церемониальным объектом монументальной архитектуры — своеобразным перуанским аналогом Стоунхенджа в Англии. Люди, которые жили в Андах в период позднего докерамического неолита, главным образом занимались охотой и собирательством, а незадолго до создания площадки стали выращивать сельскохозяйственные культуры и приручать животных.

Между тем, объект, найденный Джейсоном Тухой и его коллегами, на сегодняшний день является одним из самых ранних монументальных объектов в северных Андах. Кроме того, площадка в Перу — один из самых древних примеров такой архитектуры в западном полушарии.

Ранее сообщалось, что группа археологов обнаружила в перуанской столице Лиме остатки U-образного каменного храма, возраст которого составляет от 2000 до 3000 лет. Это связывает его с эпохой становления Анд (1500-500 гг. до н.э.), когда культура храмового строительства процветала в центре Перу.