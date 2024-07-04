Выяснилось, что люди начали носить обувь 10 тысячи лет назад

Из-за нестойкости природных материалов обнаружить предметы одежды наших предков бывает непросто.

Старейшей сохранившейся в мире обувью считаются сандалии из американского штата Орегон. Судя по радиоуглеродному анализу, этой паре обуви не менее 10 400 лет.

Сандалии из коры полыни были обнаружены археологами в 1938 году во время раскопок в пещере Форт-Рок, где были найдены одни из самых древних человеческих поселений Орегона. Похожие пары обуви находили и в пустынном нагорье Большого Бассейна, по словам Томаса Коннолли, директора археологических исследований Музея естественной и культурной истории Университета Орегона.

«Как правило, они [сандалии] сделаны изящно, с плоской подошвой и покрытием для стопы», — поделился археолог в разговоре с Live Science.

Коннолли и его команда провели опрос коренных народов штата Орегон – для исследования были выбраны индейские народности кламаты и северных пайюты. От них учёные узнали, что в древности «плетеная обувь использовалась для зимнего пользования, особенно для работы вокруг холодных болот и озер, где можно было достать рыболовные или охотничьи сети, или собрать камыш для ковриков и корзин».

Несмотря на то, что сандалии были пористыми, особенность их волокон позволяла сохранять тепло тела даже когда ноги мокли в воде. Кламаты рассказали, что такие сандалии позволяли нашим предкам «с относительным комфортом» бегать по холодным болотам в разгар зимы.

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Помимо находки Форт-Рока, археологи также верят, что мокасины из шкуры, надетые на мумию из Пещеры Духа в Неваде могут оказаться старше. Хотя считается, что этой древнейшей североамериканской мумии 10 600 лет, возраст её обуви никто напрямую не датировал, поэтому сандалии из Орегона пока официально остаются на первом месте по старшинству.

Другая знаменитая пара обуви из пещеры Арнольда в штате Миссури тоже показала значительный возраст – обнаруженным остаткам сандалий оказалось целых 8300 лет.

Археологи также ранее обнаружили старейшую в мире кожаную обувь в Армении, возраста 5500 лет и испанские травяные сандалии, которым не менее 6200 лет.

Но помимо прямых свидетельств и найденных остатков башмаков, остаются и косвенные улики того, что наши предки могли надеть обувь гораздо раньше, чем мы можем себе представить. Такой уликой стал знаменитый ископаемый след, обнаруженный на пляже Южной Африки. Анализ находки определил её возраст как 150 000 лет, но вот в чем загадка, предполагаемый человеческий след не содержал даже намёка на отпечатки пальцев ног. Значит ли это, что наш предок был в обуви?

«Сто пятьдесят тысяч лет – это довольно древний возраст, но я бы не стал его сразу сбрасывать со счетов», — подытожил Коннолли.