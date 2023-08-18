Измененная форма головы могла служить для идентификации сородичей.
Представители народа хирота, которые населяли Японию 1800 лет назад, специально сплющивали затылки своим детям — к таким выводам пришли ученые из Университета Кюсю (Япония) и Университета Монтаны (США). Исследователи изучили некоторые черепа хирота и сравнили их с другими японскими останками того же периода времени. Анализ 2D-изображений и трехмерных сканов и привел специалистов к заключению о том, что черепа детей хирота (как мальчиков, так и девочек) подвергались искусственной деформации.
Зачем проводился этот обряд, пока остается загадкой для ученых. Не исключено, что измененная форма головы служила для идентификации и помогала представителям народа хирота узнавать своих. Кроме того, деформация черепа могла выступать в роли символа социального статуса, элемента красоты или части народной культуры.
Останки хирота впервые были найдены в 50-х годах XX века в ходе раскопок на острове Танэгасима. Именно там представители этого народа жили в III-VII веках нашей эры. Хирота сильно отличались от современных японцев: у них были массивные надбровные дуги и приподнятые носы, но больше всего их выделяла сплющенная форма черепа — следствие преднамеренной деформацией.
Ранее сообщалось, что ученые дополнили расшифровку генома Тирольского ледяного человека Этци, обнаруженного в Альпах в 1991 году. Выяснилось, что он обладал смуглой кожей и карими глазами, а также был склонен к диабету, ожирению и облысению.
Читайте также
Выяснилось, зачем древние японцы деформировали черепа своим детям
Пациенту с мертвым мозгом пересадили почки свиньи: спустя месяц почки еще работают
В Калининграде обнаружили зуб древней акулы – ему 37 миллионов лет
В Англии нашли средневековое захоронение 15-летней девочки со связанными лодыжками
В Фанагории раскопали древнейшую синагогу в России