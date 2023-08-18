Выяснилось, зачем древние японцы деформировали черепа своим детям

Измененная форма головы могла служить для идентификации сородичей.

Представители народа хирота, которые населяли Японию 1800 лет назад, специально сплющивали затылки своим детям — к таким выводам пришли ученые из Университета Кюсю (Япония) и Университета Монтаны (США). Исследователи изучили некоторые черепа хирота и сравнили их с другими японскими останками того же периода времени. Анализ 2D-изображений и трехмерных сканов и привел специалистов к заключению о том, что черепа детей хирота (как мальчиков, так и девочек) подвергались искусственной деформации.

Зачем проводился этот обряд, пока остается загадкой для ученых. Не исключено, что измененная форма головы служила для идентификации и помогала представителям народа хирота узнавать своих. Кроме того, деформация черепа могла выступать в роли символа социального статуса, элемента красоты или части народной культуры.

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Останки хирота впервые были найдены в 50-х годах XX века в ходе раскопок на острове Танэгасима. Именно там представители этого народа жили в III-VII веках нашей эры. Хирота сильно отличались от современных японцев: у них были массивные надбровные дуги и приподнятые носы, но больше всего их выделяла сплющенная форма черепа — следствие преднамеренной деформацией.

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