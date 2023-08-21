«Яма отчаяния»: как ученые придумали аморальный эксперимент для исследования депрессии

В конце 1960-х ученые разработали исследование для понимания природы депрессии и одиночества.

Эксперимент по изоляции был проведен американскими психологами Гарри Ф. Харлоу и Стивеном Дж. Суоми, чтобы создать модель депрессии на примере животных. Они хотели лучше понять это расстройство в надежде найти возможные методы его лечения.

В этом исследовании макак-резусов (Macaca mulatta) поместили в огромную вертикальную конусообразную клетку из нержавеющей стали. Пол был сделан из проволочной сетки, позволяющей фекалиям падать вниз и не накапливаться в клетке. Обезьян кормили и давали питьевую воду, но при этом держали в абсолютном одиночестве по несколько недель.

Устройство было названо Харлоу «ямой отчаяния». Идея этой установки заключалась в том, чтобы отразить эмоциональные переживания людей с тяжелой депрессией. По словам Харлоу, депрессивные люди чувствуют себя утопающими в колодце одиночества и безнадежности.

Находясь внутри вертикальной камеры, большинство обезьян в течение нескольких дней впадали в неподвижное и апатичное состояние. Когда их выпускали из клетки, они уже не могли вернуться к нормальному социальному поведению. Позже Харлоу описал, что животные, находившиеся в яме отчаяния в течение 30 дней, не играли, избегали социального взаимодействия и не проявляли признаков любопытства.

Самые жуткие эксперименты в истории человечества читать

Реклама

Большинство исследованных обезьян проводили большую часть времени в неподвижном состоянии, обхватив свое тело руками. Глубокие аномалии в поведении обезьян сохранялись спустя месяцы после эксперимента.

Хотя Харлоу утверждал, что яма отчаяния обладает потенциалом для изучения природы депрессии, до сих пор неясно, дала ли эта область исследований какое-либо реальное понимание клинической депрессии, какие-либо возможные подходы к ее лечению или ученые просто мучали обезьян зря.

На протяжении всей истории биомедицинских исследований животных, разумеется, использовали постоянно. Еще во времена ранних греческих врачей, таких как Аристотель и Гален, эксперименты проводились на живых животных.

Одиночество истощает организм наравне с голодом: новое исследование читать

В последние годы группы защиты животных критиковали использование других живых существ для исследований. Споры об этичности таких испытаний ведутся с XVII века. Противники таких тестов утверждают, что польза от подобных исследований для человека не оправдывает вред, наносимый животным. В результате во многих странах были приняты различные законы, делающие эксперименты на животных более гуманными.

В свою очередь, сторонники испытаний на животных утверждают, что подобные эксперименты необходимы для развития медицинских и биологических знаний. Использование животных в научных исследованиях строго регламентировано во избежание жестокого обращения. Защитники прав животных продвигают кампанию 3R, которая включает в себя поиск альтернативы: например, замену животных неживыми моделями, сокращение использования образцов животных и совершенствование практики тестирования на животных.

В 2018 году Национальный комитет по этике исследований в области науки и технологий (NENT) выпустил Этические рекомендации по использованию животных в исследованиях. Они направлены на предоставление этических рекомендаций для исследователей и других лиц, которые хотят проводить эксперименты на животных.