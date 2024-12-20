Японцам уже выращивают новые зубы

Всего одна инъекция нового препарата будет блокировать белок, подавляющий возможность роста нового ряда зубов.

Японские стоматологи начали клинические испытания препарата, помогающего вырастить новые зубы, взамен утраченным коренным, сообщает Science Alert.

Инъекция нового лекарства должна «разбудить» спящие зародыши третьего поколения зубов, дремлющие под нашими деснами, поясняют учёные. Предыдущие тесты на мышах и хорьках показали, что аппарат способен блокировать белок USAG-1, который мешает пробудиться новым зубам вместо утраченных коренных. В случае успеха, люди смогут отращивать новые клыки сродни рыбам и рептилиям.

В первую очередь аппарат нацелен на помощь детям, страдающим от врожденных аномалий в полости рта и отсутствию постоянных зубов. Пока что испытания проводятся только на взрослых, минимум с одним отсутствующим зубом, чтобы для начала убедиться в безопасности нового средства.

При этом в приоритете исследователей люди, у которых с рождения отсутствует шесть и более постоянных зубов – считается, что подобное наследственное заболевание поражает около 0,1% людей в мире и доставляет им значительный физический и эмоциональный дискомфорт.

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Испытания начались в больнице Киотского университета ещё в октябре, и пока об окончательном успехе говорить ещё рано – тем более точное место появления нового зуба нужно будет держать под контролем. Однако оптимистичные стоматологи уверяют: в случае «неправильного попадания», зуб можно будет пересадить с помощью операции. Лекарство надеются сделать доступным уже к 2030 году.