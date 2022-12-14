Японские ученые обнаружили гены «хорошего сна»

Найти их специалистам помогли эксперименты на мышах.

Биологи из Университета Цукубы (Япония) исследовали шаги сигнального пути, которые регулируют глубину и продолжительность сна на уровне отдельных нейронов. Эксперименты на мышах показали ученым, что сон возможно контролировать на уровне отдельных генов и белков, регулирующих их активность. В результате исследователи нашли целый ряд ключевых звеньев в цепочке реакций, отвечающих как за длительность, так и за глубину сна.

В частности, эксперименты показали, что мутации, которые снижают активность фермента гистондеацетилазы 4 (HDAC4), также заставляют животных спать дольше и глубже. Японские биологи сумели найти и следующий шаг этой цепочки — белок LKB1, регулирующий работу SIK3. Он тоже влиял на характер сна у подопытных животных.

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Исследователи заявили, что в клетках головного мозга действует сигнальный путь от LKB1 через SIK3 и затем к HDAC4. Его итогом становится фосфорилирование HDAC4, которое, в свою очередь, усиливает сон.

Ранее сообщалось об открытии, сделанном британскими учеными. Проанализировав 358 тысяч историй пациентов, они пришли к выводу, что частый дневной сон связан с риском инсульта.