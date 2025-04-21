Японские ученые вырастили в лаборатории куриные наггетсы

Эти разработки могут пригодиться в кулинарии и медицине.

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Японские ученые разработали технологию выращивания полноценных куриных наггетсов весом около 10 грамм, использовав систему микроскопических трубок, моделирующую работу настоящих кровеносных сосудов. Раньше создание толстого слоя мышечной ткани было невозможным из-за нехватки кислорода и питательных веществ.

Благодаря новому решению, клетки получают достаточно ресурсов, формируя плотную структуру с высоким содержанием белка. Таким образом, мясо получается качественным и привлекательным по вкусу.

Несмотря на успех эксперимента, перед массовым производством стоят препятствия: дороговизна технологии, жесткие нормы безопасности и потребительская настороженность. Зато разработки пригодятся не только в кулинарии, но и в медицине, например, для восстановления поврежденных органов и тканей.

Ранее сообщалось, что специалисты австралийской компании Cortical Labs создали мини-мозг из миллиона живых клеток и научили его играть в виртуальный пинг-понг.