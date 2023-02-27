Японские ученые записали мозговую активность осьминогов. Почему это важно?

Для этого животным имплантировали специальные электроды.

Биологи Окинавского института науки и технологий (Япония) смогли впервые зафиксировать активность мозга у осьминогов во время их бодрствования и движения.

Главная сложность в работе с этими животными состояла в том, что у них, в отличие от позвоночных, мягкое тело и нет черепа, на котором можно было бы закрепить оборудование для записи ЭЭГ.

«У осьминогов восемь мощных и очень гибких «рук», которые могут доставать до любого места на теле. Если прикрепить к этим животным провода, они тут же оторвутся, поэтому нам нужен был способ сделать оборудование полностью недоступным, поместив его под кожу», — объясняет соавтор исследования Тамар Гутник.

Японские специалисты нашли выход — им стали специальные имплантируемые электроды, которые позволили записать мозговую активность осьминогов в ходе их повседневной жизни. Изначально эти компактные и легкие регистраторы создавались для того, чтобы отслеживать активность мозга птиц во время полета.

Ученые сделали устройства водонепроницаемыми и уменьшили их еще больше для того, чтобы они помещались под кожу осьминогов. Датчики работали от батареи, обеспечивающей до 12 часов непрерывной записи данных.

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Устройства имплантировали трем осьминогам вида Octopus cyanea, а затем вернули их в аквариум и там стали снимать на видео. Сопоставление видеозаписей с информацией, полученной от датчиков, показало, что у осьминогов есть несколько разных паттернов. Одни из них по размеру и форме схожи с теми, которые наблюдаются у млекопитающих. Другие — это очень длинные и медленные колебания, которые не описывались ранее.

Биологи надеются, что их работа поможет понять, как нервная система осьминогов контролирует их поведение.

«Если мы хотим понять, как работает мозг, осьминоги — это идеальное животное для сравнения с млекопитающими. У них большой мозг, уникальное тело и развитые когнитивные способности, которые формировались совершенно иначе, чем у позвоночных», — отмечает Тамар Гутник.

Ранее ученые нашли объяснение тому факту, что осьминоги умнее любых других беспозвоночных. Как оказалось, у их мозга есть специфическая молекулярная аналогия с мозгом человека.