За последние десять лет люди поглупели

Земляне испытывают все больше трудностей с концентрацией внимания, вычислительными навыками и усвоением информации.

Сразу несколько международных исследований показали снижение уровня умственных способностей среди людей по всему миру, передает Financial Times.

Проблему заметили, анализируя результаты PISA – международной программы по оценке образовательных достижений учащихся, которая измеряет грамотность 15-летних школьников по всему миру, включая Россию. Сверяя данные за последние годы, исследователи обнаружили значительное ослабление навыков критического мышления и концентрации внимания среди детей. На трудности в запоминании и концентрации жалуются и подростки. Взрослые во всем мире – за исключением жителей Финляндии и Дании — тоже страдают от снижение уровня грамотности в последние годы, гласят данные международной программы PIAAC.

При этом в мире наблюдается снижение интереса к чтению и обучению. Например, в 2022 году Национальный фонд искусств США обнаружил, что за предыдущий год лишь 37,6% американцев прочитали хотя бы одну книгу или рассказ. Другое исследование среди жителей США показало, что у 34% взрослого населения арифметические способности практически равны нулю.

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Ухудшении ситуации стало заметно с середины 2010-х. Эксперты связывают проблему с использованием современных технологий, которые вредят развитию вербальных функций у детей и затрудняют концентрацию. Из-за большого количество времени, проведенного у экранов смартфонов, трудности с усвоением информации испытывают даже взрослые и студенты.

Пандемия COVID-19 не способствовала улучшению ситуации – многие дети испытали трудности с обучением в период локдауна. Но исследователи отмечают, что спад в когнитивных способностях уже был заметен как минимум за десять лет до начала пандемии.

К счастью, результаты исследований показывают, что сам человеческий интеллект не пострадал – но вот потенциал его использования, заключающийся в развитии навыков размышления и аргументации, обработки информации и решения проблем, находится на спаде.