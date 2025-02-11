Зачем древние европейцы ели мозги своих врагов?

Анализ останков из Польши обнаружил следы каннибализма на костях 18,000-летней давности.

Многочисленные следы порезов и переломов, обнаруженные на человеческих останках из Машицкой пещеры вблизи Кракова, позволили исследователям прийти к неприятному заключению: древние европейцы охотились за мозгами своих врагов и, возможно, даже поедали их.

В новом исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Scientific Reports, ученые проанализировали останки по меньшей мере 10 людей – шести взрослых и четырех детей. Они принадлежали европейцам периода мадленской культуры и датируются примерно 16 тыс. до н. э.

На 36 фрагментах костей исследователи заметили странные следы: порезы, которые остались при скальпировании, удалении ушей и челюсти. Переломы черепов указывают на то, что они были насильно раздроблены, чтобы извлечь мозги жертв. Другие следы на лопатках, ключицах, руках и ногах тоже предполагают намеренное разделывание тел.

3D-анализ показал, что эти травмы не могли быть оставлены животными или нанесены случайно. По словам ведущего автора исследования, всё это говорит о «преднамеренном разрушении скелета» древними европейцами и «явно указывает на пищевую эксплуатацию тел».

Машицкая пещера вблизи Кракова Фото: Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social

Зачем же нашим предкам понадобилось извлекать из трупов самые «питательные» части тела — мозги и мышцы? Ведь дело было не в голоде: в период Мадленской культуры (23 000–11 000 лет назад) в Европе наблюдался рост численности населения — это говорит о том, что люди тогда жили хорошо, не голодали, а значит, причина должна быть в чём-то другом.

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Человеческая челюсть (слева) и фрагмент левой лопатки (справа) из Машицкой пещеры, Польша Фото: Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social

Археологи предполагают, что подобные свидетельства намекают на так называемый «военный каннибализм»: человеческие останки были похоронены небрежно, вперемешку с костями разделанных животных. В период активной борьбы за территорию и ресурсы конкурирующие группы могли нападать на своих врагов и демонстративно поедать их. Подобная практика могла быть важной частью культуры Мадленского периода, но точно утверждать этого нельзя – есть вероятность, что каннибализм всё же был реакцией на потребности выживания или частью какого-то ритуала, о котором нам пока неизвестно.