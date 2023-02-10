Зачем мертвых детей придавили камнями к земле в древней Италии?

На кладбище в центральной Италии находятся останки детей, чьи тела были придавлены камнями. Вероятно, жители делали это из-за страха перед «зомби».

В конце прошлого века археологи в Италии наткнулись на кладбище возрастом 1600 лет. Там они нашли останки младенцев, детей и принесенных в жертву щенков (кстати, недавно в Египте тоже нашли захоронение ребенка в окружении сотни мертвых щенков).

Кладбище расположено среди руин римской виллы на месте археологических раскопок Поджо-Граминьяно в центральной Италии, датируемых пятым веком нашей эры – именно тогда рушилась Западная Римская империя. К этому времени многие ее жители уже обратились в христианство.

Раскопки на этом месте начались в 1980-х годах и продолжаются по сей день. С тех пор археологи обнаружили там множество костей взрослых собак и щенков.

«Собачьи захоронения того периода часто ассоциируются с защитой детских могил, а щенки могли рассматриваться как особенно эффективная жертва», – Дэвид Сорен, профессор антропологии в Университете Аризоны.

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На кладбище были найдены жертвоприношения собак, в частности щенков. Здесь показан скелет щенка Фото: Noelle Soren

Анализ человеческих останков показывает, что многие из них страдали малярией. Вспышка болезни также могла побудить людей хоронить детей таким образом. «Камни во рту или на теле, чтобы утяжелить его и придавить к земле, рассматривались как апотропеи (обереги, прогоняющие зло) для защиты еще не затронутого малярией населения», – сказал Сорен.

«Примерно в это же время народ находился в состоянии постоянной борьбы со сверхъестественным, так что неудивительно видеть такие вещи на кладбище, где люди столкнулись с тяжелой вспышкой малярии», – добавляет Уильям Боуден, профессор археологии из Ноттингемского университета.