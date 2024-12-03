Что палеонтологи находят в фекалиях и рвоте динозавров?

Многим исследователям не даёт покоя вопрос о том, как же динозавры смогли так быстро захватить мир миллионы лет назад. Изучение окаменевших пищеварительных материалов этих гигантов помогает учёным разобраться в их рационе и эволюции развития.

Динозавры начали заселять Землю в середине триасового периода (247-237 млн лет назад) и всего лишь за несколько десятков миллионов лет стали доминирующим наземным видом позвоночных, вытеснив к началу юрского периода других крупных жителей нашей планеты.

Известно, что власть к динозаврам перешла после триасово-юрского вымирания 201,3 миллиона лет назад, которое могло быть вызвано различными катастрофическими событиями (об этом спорят до сих пор, и точного ответа о причинах пока найти не удалось). Но как раз благодаря исследованию окаменелых остатков пищеварительных масс динозавров становится ясно: возможно, дело не в каком-то конкретном событии, а в том, что всеядные и не очень разборчивые в пище динозавры эволюционировали с большей лёгкостью, чем остальные звери. Так они постепенно и захватили мир.

Авторы нового исследования проанализировали более 500 окаменелых остатков экскрементов и рвотных масс динозавров – кстати, официально они называются копролиты и регургиталиты.

Пример обнаруженных копролитов Фото: Гжегож Недзведцкий, палеонтолог Уппсальского университета и соавтор исследования

Так учёные и поняли, что динозавры имели по-настоящему разнообразный рацион: в их выделениях были найдены и крошечные жучки, и частично переваренные рыбы, остатки растений, кости, зубы. Больше всего исследователи удивились, когда обнаружили в пищеварительных массах динозавров остатки черепа древней амфибии – эти доисторические существа были похожи на гигантских жаб, а об их прочные крупные черепушки нетрудно было сломать зубы. А один из образцов регургиталитов также содержал кости небольшого крокодила!

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Изучение этих не самых приятных, но крайне информативных образцов помогло палеонтологам сравнить рацион динозавров с диетой других животных того периода, отследить изменения во времени и реконструировать пищеварительные цепи. Подобный анализ может рассказать очень многое о древнем животном мире, гораздо больше, чем простое изучение окаменелых костей.

Главным выводом исследования можно назвать то, что благодаря разнообразию рациона динозавры смогли лучше адаптироваться к изменяющейся среде, во многом опережая своих конкурентов. А вот неразборчивость травоядных динозавров также позволила им стать намного крупнее – в свою очередь, это сыграло в пользу плотоядных хищников.