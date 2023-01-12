Зачем учёные замораживают человеческие фекалии со всего мира?

Хранить их они планируют в старых военных бункерах в Альпах. В будущем это может спасти человечество от вымирания.

Человеческий микробиом состоит примерно из 39 триллионов микробных клеток, включая бактерии, вирусы и грибы. Они играют ключевую роль в расщеплении пищи, которую мы едим, помогая нам усваивать необходимые питательные вещества, такие как витамины и минералы.

А ещё они могут восстанавливать слизистую оболочку нашего кишечника и кожи, «чинить» поврежденные клетки и заменять мертвые клетки новыми. За последние несколько лет ученые хорошо уяснили, насколько все микрожители нашего организма важны для нашего же благополучия.

Микробов связывают со многими факторами: депрессией, иммунным ответом, потерей памяти и ожидаемой продолжительностью жизни.

Вся эта толпа микроорганизмов зовется «микробиота кишечника», и ее точный состав зависит от нашей пищи, лекарств, физических упражнений, уровня стресса и сна.

Наш образ жизни резко изменился за последнее столетие: мы едим обработанные продукты, заботимя о гигиене, нам прописывают антибиотики для борьбы с болезнями, уничтожающими бактерии.

В результате исследования показали, что разнообразие микробиоты человека уменьшается, и теперь ученые решили создать хранилище микробиоты, которое в будущем может спасти человечество от вымирания. За инициативой стоит Адриан Эгли, директор Института медицинской микробиологии в Цюрихском университете.

«Люди хорошо осведомлены о биоразнообразии, сокращении видов растений и животных. Если вымрут слоны, с точки зрения вашего собственного здоровья у вас не будет проблем. Но, если ваш микробиом каким-то образом нарушен, это может иметь огромные последствия», – Адриан Эгли.

Чтобы минимизировать эти потери, Эгли вместе с коллегами из США и Германии запустил инициативу по созданию «Хранилища микробиоты». Это банк замороженных образцов стула с различными микробиотами, которые можно повторно культивировать, если они окажутся полезными для человеческого организма.

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При создании проекта Эгли вдохновлялся Всемирным хранилищем семян на Шпицбергене, где содержатся «запасные копии» ценных семян растений на случай утраты их на Земле.

С 2018 года учёные пытаются понять, как можно восстановить микробов из нескольких граммов фекалий, а также ищут новые методы замораживания экскрементов.

На сегодняшний день международная команда собрала около 3000 образцов стула, большинство из которых были получены в западной Швейцарии. Однако Эгли хочет включить в хранилище образцы от людей с разным образом жизни, чтобы расширить микробное разнообразие своей коллекции, в том числе из сельской местности.

«Мы ищем не только людей, живущих в джунглях – это также могут быть люди, которые больше живут на фермах и просто отличаются от жителей Запада. По мере того, как все больше и больше людей переезжают в города, их пищевые привычки меняются, и уникальный кишечный микробиом, которым они обладали, становится под угрозу исчезновения. Люди, которые находятся на грани перехода от сельского образа жизни к городскому, очень интересны», – Адриан Эгли.

Несколько сотен образцов были взяты у людей из Пуэрто-Рико и Эфиопии. К ним относятся образцы от скотоводов, которые считают молоко основной частью своего рациона и обычно ведут кочевой образ жизни с ограниченным доступом к медицине.

Помимо экскрементов, ученые хранят образцы ферментированных продуктов, которые могут содержать полезные бактерии. В настоящее время образцы хранятся в лабораторном морозильнике при постоянной температуре 112°F (-80°C).

По мере того, как коллекция увеличится до запланированных 100 000 образцов, Эгли придется искать более крупное хранилище. В настоящее время микробиолог присматривается к старым военным бункерам, спрятанным в Альпах.

Первая партия образцов должна быть разморожена через два года. Проект получил финансирование в размере около миллиона долларов, чтобы хранить образцы до тех пор.