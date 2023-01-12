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№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022

№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022

Зачем учёные замораживают человеческие фекалии со всего мира?

Фото: Niklas Bleinbeck

Хранить их они планируют в старых военных бункерах в Альпах. В будущем это может спасти человечество от вымирания.

Человеческий микробиом состоит примерно из 39 триллионов микробных клеток, включая бактерии, вирусы и грибы. Они играют ключевую роль в расщеплении пищи, которую мы едим, помогая нам усваивать необходимые питательные вещества, такие как витамины и минералы.

А ещё они могут восстанавливать слизистую оболочку нашего кишечника и кожи, «чинить» поврежденные клетки и заменять мертвые клетки новыми. За последние несколько лет ученые хорошо уяснили, насколько все микрожители нашего организма важны для нашего же благополучия.

Микробов связывают со многими факторами: депрессией, иммунным ответом, потерей памяти и ожидаемой продолжительностью жизни. 

Вся эта толпа микроорганизмов зовется «микробиота кишечника», и ее точный состав зависит от нашей пищи, лекарств, физических упражнений, уровня стресса и сна.

Наш образ жизни резко изменился за последнее столетие: мы едим обработанные продукты, заботимя о гигиене, нам прописывают антибиотики для борьбы с болезнями, уничтожающими бактерии.

В результате исследования показали, что разнообразие микробиоты человека уменьшается, и теперь ученые решили создать хранилище микробиоты, которое в будущем может спасти человечество от вымирания. За инициативой стоит Адриан Эгли, директор Института медицинской микробиологии в Цюрихском университете. 

«Люди хорошо осведомлены о биоразнообразии, сокращении видов растений и животных. Если вымрут слоны, с точки зрения вашего собственного здоровья у вас не будет проблем. Но, если ваш микробиом каким-то образом нарушен, это может иметь огромные последствия», – Адриан Эгли.

Чтобы минимизировать эти потери, Эгли вместе с коллегами из США и Германии запустил инициативу по созданию «Хранилища микробиоты». Это банк замороженных образцов стула с различными микробиотами, которые можно повторно культивировать, если они окажутся полезными для человеческого организма.

При создании проекта Эгли вдохновлялся Всемирным хранилищем семян на Шпицбергене, где содержатся «запасные копии» ценных семян растений на случай утраты их на Земле. 

С 2018 года учёные пытаются понять, как можно восстановить микробов из нескольких граммов фекалий, а также ищут новые методы замораживания экскрементов.

На сегодняшний день международная команда собрала около 3000 образцов стула, большинство из которых были получены в западной Швейцарии. Однако Эгли хочет включить в хранилище образцы от людей с разным образом жизни, чтобы расширить микробное разнообразие своей коллекции, в том числе из сельской местности.

«Мы ищем не только людей, живущих в джунглях – это также могут быть люди, которые больше живут на фермах и просто отличаются от жителей Запада. По мере того, как все больше и больше людей переезжают в города, их пищевые привычки меняются, и уникальный кишечный микробиом, которым они обладали, становится под угрозу исчезновения. Люди, которые находятся на грани перехода от сельского образа жизни к городскому, очень интересны», – Адриан Эгли.

Несколько сотен образцов были взяты у людей из Пуэрто-Рико и Эфиопии. К ним относятся образцы от скотоводов, которые считают молоко основной частью своего рациона и обычно ведут кочевой образ жизни с ограниченным доступом к медицине.

Помимо экскрементов, ученые хранят образцы ферментированных продуктов, которые могут содержать полезные бактерии. В настоящее время образцы хранятся в лабораторном морозильнике при постоянной температуре 112°F (-80°C).

По мере того, как коллекция увеличится до запланированных 100 000 образцов, Эгли придется искать более крупное хранилище. В настоящее время микробиолог присматривается к старым военным бункерам, спрятанным в Альпах.

Первая партия образцов должна быть разморожена через два года. Проект получил финансирование в размере около миллиона долларов, чтобы хранить образцы до тех пор.

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