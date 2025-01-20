Зачем в Бельгии сделали ароматизатор с запахом человеческих костей?

Необычная разработка нужна для обучения служебных собак.

Бельгийский ученый-химик Клемент Мартин разработал ароматизатор, имитирующий запах сухих человеческих костей, чтобы облегчить работу служебных собак в поиске жертв преступлений и пропавших людей. Ранее исследователи синтезировали запах разлагающейся человеческой плоти, который тоже применили для обучения полицейских собак в Бельгии.

Мартин объяснил, что с течением времени количество молекул запаха, исходящего от костей, уменьшается по мере разрушения мягких тканей. Кроме того, запах костей меняется через три, десять и двадцать лет после смерти. Из-за пористой структуры костей они могут впитывать посторонние запахи, что осложняет их обнаружение.

Для создания ароматизатора Мартин использовал образцы сухих костей, включая останки неизвестного мужчины, найденные в чемодане. Он добавил, что для полноценной подготовки служебной собаки к поиску человеческих останков требуется около 1000 часов тренировок.

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Ранее сообщалось, что китайский турист по имени Чжан заселился в отель Guzang Shuhua Inn в Тибете. Там он проспал три часа в своем номере, но затем пожаловался на невыносимое зловоние, после чего его перевели в другой номер. Оказалось, что все это время под кроватью находился труп. В результате началось расследование убийства.