Зачем в глаза слепым пациентам имплантируют их собственные зубы?

Сложная хирургическая методика может помочь пациентам восстановить зрения.

Недавно в Канаде впервые провели процедуру остео-одонто-кератопротезирования – то есть имплантировали части зубов в глаза людям с тяжелой формой слепоты. Как и зачем? Давайте разбираться.

Сама операция не нова: впервые её применил в 1960-х годах итальянский офтальмолог профессор Бенедетто Стрампелл. С тех пор процедуру уже несколько десятилетий проводят в 10 странах, включая Великобританию и Австралию, поясняет доктор Грег Молони, офтальмолог и хирург в больнице Маунт-Сент-Джозеф в Ванкувере. Он провел три первые подобные процедуры в Канаде в конце февраля.

Доктор поясняет, что зубы в данном случае используются для того, чтобы снизить риск отторжения импланта, который тоже пересаживают пациентам. Дело в том, что зуб содержит дентин – минерализованную ткань, которая является самым твердым веществом в нашем организме. Благодаря этой ткани зуб является идеальной оболочкой для соединения глаза пациента и пластиковой линзы.

Для людей со здоровой сетчаткой и зрительным нервом, но при этом страдающих слепотой роговицы из-за конъюнктивальных рубцов, вызванных аутоиммунными заболеваниями, ожогами или травмами, подобная процедура – это настоящий шанс вновь увидеть мир.

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Из чего состоит остео-одонто-кератопротезирование? Операция проходит в два этапа. Сначала хирурги удаляют зуб пациента, вырезают из него тонкую прямоугольную пластинку и просверливают в ней дырку для размещения искусственной линзы. Поверхность роговицы глаза затем удаляют, а на её место поверх глаза приживляют небольшой кусочек ткани с внутренней стороны щеки пациента (или, иногда – его родственника). Далее линзу вместе с зубом пациента имплантируют внутрь щеки, чтобы вокруг неё могла вырасти новая ткань. Через несколько месяцев проходит второй этап операции: зубную пластинку с линзой из щеки удаляют и пришивают всю конструкцию к передней части глаза под кусочек ткани с той же щеки. Глаз при этом приобретает розовый цвет, но пациент может видеть мир через маленький черный кружок искусственной линзы – практически зрачок.

Глаз пациента после остео-одонто-кератопротезирования с искусственной линзой Фото: Greg Moloney/Providence Health Care

Подобные интенсивные операции можно провести лишь на одном глазу, поясняет доктор Молони. При этом вероятность занесения в глаз инфекции и полной потери зрения всё равно сохраняется, но врач настаивает, что риски в данном случае оправданы – ведь пациент может снова вернуть себе зрение.

Канадские пациенты теперь готовятся ко второму этапу операции в конце года и надеются на лучшее. Статистика в данном случае играет им на руку: исследование 2022 года в Италии показало, что в среднем через 27 лет после пересадки «зуба в глаз» зрение сохранилось у 94% пациентов.