Загадка фиолетового апельсина: почему домохозяйка так и не накормила сына

Однажды австралийская домохозяйка разрезала апельсин, но съесть не успела – мякоть фрукта вдруг стала ярко-фиолетовой. Ученые нашли объяснение этому феномену.

Однажды жительница Брисбена Нети Моффитт порезала для своего двухлетнего сына апельсин, купленный в привычном магазине.

Однако наутро оставшиеся дольки стали ярко-фиолетовыми, хотя на вкус апельсин был самым обычным.

«Это выглядело так, будто кто-то обмакнул этот апельсин в чернила. Но у нас нет и никогда не было чернил», – рассказала Нети журналистам. Такой же случай произошел в Австралии в 2015 году, и ответ тогда так и не был найден. Опасаясь за здоровье ребенка, Нети обратилась к представителям здравоохранения, они представили результаты исследования.

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Фото: Neti Moffitt

Лаборатория департамента здравоохранения штата Квинсленд провела анализ не только оставшихся долек, но также ножа и ножеточки. Согласно выводам специалистов, фиолетовый цвет является результатом активации антоцианов – окрашенных пигментов, содержащихся в апельсине.



Именно антоцианы нередко определяют цвет лепестков цветков, плодов и осенних листьев, придавая им фиолетовую, синюю, розовую, коричневую или красную окраску. Активация этого процесса до конца не исследована, и случай с апельсином вносит в его изучение свою лепту.



На фиолетовых участках плода обнаружилась повышенная концентрация железа и других металлов. По всей видимости, пигменты апельсина вступили в химическую реакцию с металлическими микрочастицами на свежезаточенном ноже. Специалисты подчеркивают, что ни изменившийся пигмент, ни следы металла не представляют угрозы для здоровья.