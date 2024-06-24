Загадка века: если мамонтов убила комета, то где кратер?

Теория о том, что шерстистые гиганты полностью вымерли впоследствии удара космического объекта, является довольно спорной, но у неё остаются ярые приверженцы.

Около 4 000 лет назад шерстистые мамонты Mammuthus primigenius полностью исчезли с лица нашей планеты – причиной этой трагедии могли стать бесконтрольная охота со стороны человека и радикальное изменение погодных условий на Земле, с которым эти громоздкие млекопитающие не смогли примириться.

Но существует и другая теория: некоторые считают, что космическое тело (астероид или комета) попало в нашу атмосферу около 13 000 лет назад и впоследствии вызвало нагревание поверхности Земли, что и привело к безвременной кончине мамонтов. Теория эта носит название «Ударная гипотеза позднего Дриаса». И её критики задают резонный вопрос – если астероид или комета действительно были, то где кратер?

«Некоторые из наших критиков спрашивали, где кратер. На данный момент у нас нет ни кратера, ни кратеров», – честно признаётся один из сторонников «ударной гипотезы», археолог из Университета Южной Каролины, Кристофер Мур.

Мур и его команда верят, что доказательство космического влияния на исчезновение мамонтов можно найти, но не на поверхности Земли, а глубже. Они хотят отыскать их, исследуя свойства минералов, которые можно объяснить только влиянием кометы.

В своем последнем исследовании они анализируют слои остаточных пород, выкопанных из 50 мест по всему миру, включая Северную и Южную Америку, а также Азию, Европу и даже льды Гренландии. Используя радиоуглеродный анализ, ученые смогли отнести эти породы к периоду 12 800 лет назад – как раз тогда, когда произошла предполагаемая катастрофа.

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Например, в образцах, взятых из Гренландии, команда наткнулась на так называемые «аэрозоли сгорания» – микрочастицы, которые проявляются во время бушующих пожаров. А породы из Северной Америки показали необычайно высокое содержание платины, которая распространена в кометах, но является редким элементом для земной коры. Образцы из Сирии, беря во внимание отдаленность арабской республики от Америки, продемонстрировали схожий химический состав.

Дополнительным доказательством ударной гипотезы для ученых стала высокая концентрация микросферул – небольших шариков железа, образующихся при распылении в воздухе расплавленного материала. Это как раз то, что ожидается при взрыве метеорита в атмосфере или его столкновении с поверхностью.

С этой точки зрения, потенциальные следы, оставленные «космическим гостем», согласуются с ударной гипотезой. Ведь комета могла бесследно взорваться в атмосфере (такой эффект часто приписывается Тунгусскому метеориту, который не оставил кратера) и всё равно создать гигантские риски для нашей планеты и её обитателей.

Одним из финальных доказательств ученых является находка зерен кварца со следами «ударных» трещин в слоях позднего дриаса, которые были найдены по всей Северной Америке.

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Важно отметить, что критики такого подхода зачастую называют методологию приверженцев «ударной теории» несовершенной, а выводы – вводящими в заблуждение. Но помня участь нептичьих динозавров, исчезнувших с лица Земли 66 миллионов лет назад после столкновения с астероидом, мы понимаем, какое влияние «залетные» космические объекты могут оказать на жизнь на нашей планете.