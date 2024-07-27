Загадки Египта: найдены десятки могил с таинственными артефактами

Захоронения были обнаружены на северном побережье Средиземного моря в городе Думьят.

Впечатляющие древнеегипетские артефакты были найдены в захоронениях более чем 60 человек, рассказали в Министерстве туризма и древностей Египта.

Среди находок: 38 бронзовых монеток, спрятанных в глиняном сосуде, керамика, фигурки мифических «ба-птиц» и изображения «глаз Гора».

63 гробницы были обнаружены в городе Думьят – важной торговой точке в Древнем Египте до строительства Александрии. Археологи датируют некоторые из могил 7-6 веками до нашей эры (688-525 год до нашей эры) во времена правлении 26-й династии, которая оставила власть после персидского завоевания. Другие из гробниц можно отнести к периоду Птолемеев (304-30 годы до нашей эры), временем правления которых и датируются найденные монеты.

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Фото: Министерство туризма и древностей Египта

Археологи более всего было впечатлены коллекцией фигурок из редкой золотой фольги в виде «ба-птиц» – существ из египетской мифологии подобных птицам, но с человеческой головой. Древние египтяне верили, что птица, как символ нематериальной части человека, его души, могла покидать гробницу, но должна была возвращаться к мумии, чтобы питать её плоть. Некоторые другие из артефактов имели изображения «глаз Гора» или Уаджет — древнеегипетский символ, который считался могущественным амулетом.