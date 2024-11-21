Загадочная 2600-летняя надпись на «скале льва» наконец-то расшифрована

Древняя надпись служила предметом споров с XIX века.

Профессор древнегреческой истории и археологии пришёл к выводу, что трудночитаемая надпись на памятнике Арслан Кая в Турции содержит имя «Матеран» – богини древнего фригийского народа, которую они почитали «просто как Мать».

Памятник Арслан Кая (или Аслан Кая) высечен на 15-метровой вулканической вершине в Фригийском нагорье западной Турции. Название монумента переводится с турецкого как «львиная скала» – он содержит изображения множества львов и сфинксов, а также гравировки самой богини Матеран.

Реклама

Фото: Ingeborg Simon / Wikimedia Commons

Несмотря на то, что учёные и раньше предполагали, что надпись, которая была сильно повреждена из-за ветров и грабителей, содержит имя богини-матери, профессор Марк Манн из Университете штата Пенсильвании впервые подтвердил эту интерпретацию. В расшифровке ему помогли подробные фотографии гравировки в хорошем свете. Профессор также предположил, что надпись является частью более крупной фразы, которая могла объяснять кем была Матеран и кто заказал гравировку. Исследование Манна также подтвердило, что надпись была выполнена в первой половине или середине VI века до нашей эры – а значит ей около 2600 лет.

Фригийцы были древним индоевропейскоязычным народом, который населял центр и запад современной территории Турции с 1200 по 600 годы до нашей эры. В этой древней культуре Матеран считалась «Матерью богов», а у римлян она значилась как «Magna Mater» или «Великая Мать». Предполагается, что во времена возведения памятника, эта территория могла также быть под управлением древнего государства Лидия, также известного как Мэония – его обитатели тоже высоко почитали Матеран.