Загадочная древняя статуэтка. Женщина или мужчина? И вообще – зачем ее сделали?

Фрагмент фигурки, выполненный из бивня мамонта, считается одним из первых реалистичных изображений человеческого лица в истории.

Знаменитая фигурка «Дамы с капюшоном», также известная как Венера Брассампуйская, была обнаружена в 1984 году во Франции в Грот-дю-Пап («Пещера Папы») рядом с французским посёлком Брассампуй.

Статуэтку – или, как считается, фрагмент большей фигуры — обнаружили вместе с другими небольшими фигурками, но именно эта дама привлекла наибольшее внимание археологов.

Фото: Jean-Gilles Berizzi / Wikimedia Commons

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Фигурка размером всего в 3,5 сантиметра была создана из кости мамонта как минимум 23 тысячи лет назад (а некоторые исследователи считают, что и все 26 тысяч лет назад!). Дама является первым сохранившимся примером «Венеры палеолита»: собирательный термин для доисторических статуэток времён позднего палеолита с характерными чертами женского пола – например, тучностью (символом плодородия) и ярко выраженными округлыми формами.

Особое изящество исполнения, четкость линий и аккуратность резьбы, а также деликатное изображение головного убора или особой прически (например, косичек) дамы до сих пор вызывают восхищение у археологов и искусствоведов за переданную реалистичность образа и черт человеческого лица.

Несмотря на то, что половую принадлежность фигурки до конца установить невозможно, принято считать, что Венера отображает именно женский образ. Считается, что такие статуэтки могли служить оберегами на удачу, символами плодородия через женское начало или талисманами любви.