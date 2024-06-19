Загадочная голубая комната обнаружена в Помпеях

Жители Помпей использовали синие и голубые оттенки только в местах особой важности.

Раскопки древнеримского города Помпеи, погребённого под вулканическим пеплом, продолжаются по сей день – и в этот раз археологи наткнулись на необычное помещение лазурного цвета.

Комната площадью около 8 квадратных метров была обнаружена в районе города Regio IX, на участке Insula 10. Археологов сразу привлек не только цвет комнаты, но и ещё уникальные фрески, изображающие женщин в разнообразных одеждах.

Как отмечают в Arkeonews, внешний вид женщин на фресках может быть отсылкой к четырём временам года. Например, одна из них держит плуг, символизируя земледелие, а вторая – небольшой посох, отдавая дань скотоводству.

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Команда археологов, которая сделала находку, предположила, что комната могла использоваться для языческих ритуалов и хранения священных предметов из-за её необычайного синего цвета. А в ярко-красных нишах, которые словно оттеняли доминантный небесно-голубой, могли стоять статуи или религиозные изображения.

В помещении также были обнаружены 15 амфор, два кувшина и две лампы, но помимо этих изысканных предметов археологи наткнулись на строительные материалы и пустые устричные раковины. Это можно объяснить тем, что когда в 79 году н. э. город накрыла тьма во время извержения Везувия, комната уже не использовалась по своему прямому назначению, а служила складом, эксплуатируемым во время более масштабной реконструкции района.

Раскопки города-призрака систематически ведутся с середины 18 века, но около 20% территории Помпей всё ещё остаётся под землёй. Придуманная в 19 веке архитектором Джузеппе Фиорелли технология заливки органических пустот гипсом позволила реконструировать формы и положения деревянных предметов, а также поз людей и животных, погибших во время извержения – хотя сами их останки давно истлели в слое вулканического пепла.