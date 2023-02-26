Загадочное древнее захоронение: женщина лежит лицом вниз с дырой от гвоздя в черепе

Ученые объясняют причину появления такого погребения.
Новое исследование, посвященное необычному захоронению женщины из древней Сардинии, выявило признаки того, что она могла умереть в результате падения во время эпилептического припадка. Тело было погребено лицом вниз, а в черепе у женщины обнаружилось отверстие.
Согласно выводам ученых, погребение лицом вниз может указывать на то, что усопшая страдала от болезни (например, эпилепсии). А трещина в черепе женщины могла появиться в результате попыток других людей предотвратить распространение этой болезни среди жителей.
Это сейчас мы знаем, что эпилепсия – заболевание мозга и не передаётся от человека к человеку, но в древности считалось иначе.
«Идея заключалась в том, что болезнь, убившая человека, может стать проблемой для всего общества», – Дарио Д'Орландо, археолог и историк из Университета Кальяри на Сардинии.
Захоронение является одной из более чем 120 пунических гробниц в некрополе Монте-Луна на юге Сардинии, который был основан после шестого века до нашей эры и использовался около четырех веков.
Археологи обнаружили свидетельства двух видов травм: тупой травмы, которая могла произойти при случайном падении, возможно, во время эпилептического припадка, и резкой травмы в виде квадратного отверстия в ее черепе, соответствующего удару древнеримским гвоздем; такие гвозди были найдены на нескольких археологических раскопках в Сардинии.
Новый анализ скелета молодой женщины, основанный на ее тазе, зубах и других костях, предполагает, что на момент смерти ей было от 18 до 22 лет.
Анализ также показал, что она получила травму черепа незадолго до или примерно в то время, когда она умерла.
Д'Орландо сказал, что острая травма гвоздем могла быть нанесена после смерти женщины, чтобы предотвратить предполагаемое распространение «заразы» эпилепсии. По словам Д'Орландо, такое лечение могло быть основано на вере греков в то, что некоторые болезни вызываются «миазмами» – плохим воздухом, распространенным в то время в Средиземноморье.
Такое же средство описано в первом веке нашей эры римским полководцем и естествоиспытателем Гаем Плинием Секундом, известным как Плиний Старший. Он рекомендовал прибивать части тела погибших от эпилептических припадков, чтобы предотвратить распространение заболевания.
Некрополь Монте-Луна был раскопан в 1970-х годах, и это исследование основано на фотографиях гробницы и новом анализе скелета женщины. Керамика в гробнице предполагает, что она была похоронена в последнем десятилетии III в. до н.э. или в первые десятилетия II в. до н.э. В это время Сардиния была центром пунической, или финикийской культуры.
Сардиния перешла под власть Рима после окончания Первой Пунической войны против Карфагена, которая происходила с 264 г. до н.э. до 241 г. до н.э.