Загадочное древнее захоронение: женщина лежит лицом вниз с дырой от гвоздя в черепе

Ученые объясняют причину появления такого погребения.

Новое исследование, посвященное необычному захоронению женщины из древней Сардинии, выявило признаки того, что она могла умереть в результате падения во время эпилептического припадка. Тело было погребено лицом вниз, а в черепе у женщины обнаружилось отверстие.

Согласно выводам ученых, погребение лицом вниз может указывать на то, что усопшая страдала от болезни (например, эпилепсии). А трещина в черепе женщины могла появиться в результате попыток других людей предотвратить распространение этой болезни среди жителей.

Это сейчас мы знаем, что эпилепсия – заболевание мозга и не передаётся от человека к человеку, но в древности считалось иначе.

«Идея заключалась в том, что болезнь, убившая человека, может стать проблемой для всего общества», – Дарио Д'Орландо, археолог и историк из Университета Кальяри на Сардинии.

Захоронение является одной из более чем 120 пунических гробниц в некрополе Монте-Луна на юге Сардинии, который был основан после шестого века до нашей эры и использовался около четырех веков.

Археологи обнаружили свидетельства двух видов травм: тупой травмы, которая могла произойти при случайном падении, возможно, во время эпилептического припадка, и резкой травмы в виде квадратного отверстия в ее черепе, соответствующего удару древнеримским гвоздем; такие гвозди были найдены на нескольких археологических раскопках в Сардинии.

Снимок черепа женщины и отверстия в нем Фото: R. Paba

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Новый анализ скелета молодой женщины, основанный на ее тазе, зубах и других костях, предполагает, что на момент смерти ей было от 18 до 22 лет.

Анализ также показал, что она получила травму черепа незадолго до или примерно в то время, когда она умерла.

Гвоздем, подобным этому, мог быть пробит череп женщины Фото: G. Lai

Д'Орландо сказал, что острая травма гвоздем могла быть нанесена после смерти женщины, чтобы предотвратить предполагаемое распространение «заразы» эпилепсии. По словам Д'Орландо, такое лечение могло быть основано на вере греков в то, что некоторые болезни вызываются «миазмами» – плохим воздухом, распространенным в то время в Средиземноморье.

Такое же средство описано в первом веке нашей эры римским полководцем и естествоиспытателем Гаем Плинием Секундом, известным как Плиний Старший. Он рекомендовал прибивать части тела погибших от эпилептических припадков, чтобы предотвратить распространение заболевания.

Некрополь Монте-Луна был раскопан в 1970-х годах, и это исследование основано на фотографиях гробницы и новом анализе скелета женщины. Керамика в гробнице предполагает, что она была похоронена в последнем десятилетии III в. до н.э. или в первые десятилетия II в. до н.э. В это время Сардиния была центром пунической, или финикийской культуры. Сардиния перешла под власть Рима после окончания Первой Пунической войны против Карфагена, которая происходила с 264 г. до н.э. до 241 г. до н.э.