Загадочные геометрические рисунки нашли в Венесуэле

Им возможно больше 4 тысяч лет.

Археологи открыли в Венесуэле 20 новых мест с наскальными изображениями, которые датируются примерно двадцатым веком до нашей эры.

Некоторые из необычных «пиктограмм» были нарисованы красным цветом и имели в основе разнообразные геометрические узоры: линии точек, ряды крестиков, прямые линии и звездообразные схемы, соединенные между собой и связанные в единые орнаменты. Какие-то из рисунков содержали вполне привычные изображения листьев или людей в виде палочек. А некоторые выгравированные петроглифы – так называют изображения, вырезанные на скале или нанесённые на камни краской — также имели под собой геометрические мотивы.

Точный возраст рисунков неизвестен, но ранее определили, что похожее наскальное творчество в Бразилии было создано 4 тысячи лет назад.

Фото: Предоставлено José Miguel Pérez-Gómez для Live Science

Помимо рисунков, в новых местах сосредоточения древнего искусства также обнаружили остатки керамических изделий и каменных орудий, которые, вероятно, наши предки использовали для их создания.

Находка была представлена во время конгресса по доисторической археологии «Новые миры, новые идеи», который состоялся в итальянской долине Камоника, дома для крупнейшего собрания петроглифов в Европе.

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Археолог из Университета Симона Боливара в Каракасе Хосе Мигель Перес-Гомес верит, что это наскальное творчество непохоже ни на какое другое ранее обнаруженное в Южной Америке и «представляет собой новую культуру, ранее неизвестную».

Учёный верит, что скорее всего изображения имели ритуальное значение. Они могли отображать рождение детей, болезни, удачную охоту или перемены в окружающей среде. Сами же по себе точки наскального творчество предположительно играли сакральную роль - какую для нас сейчас играет церковь. Но это всего лишь гипотеза и точного понимания почему наши предки создавали именно такие рисунки нет.

«Почти невозможно проникнуть в сознание людей, живших так много [тысяч] лет назад», — резюмировал Перес-Гомес.

Археолог считает, что сам национальный парк Канайма, расположенный на юго-востоке страны, мог стать отправной точкой этой таинственной культуры, которая потом предположительно распространилась по Южной Америке – похожие рисунки были недавно расположены в южной Колумбии.