Самый курьезный случай в истории: ученые приняли сигналы от микроволновки за инопланетные

В 1998 году австралийские астрономы с помощью знаменитого телескопа в Парксе впервые получили загадочные сигналы, получившие название «перитоны». 17 лет спустя выяснилось, что источником помех были не молнии и не инопланетные цивилизации, а микроволновые печи, в которых сотрудники обсерватории разогревали еду.

Ученые 17 лет изучали таинственные сигналы, идущие то ли от молний, то ли от внеземных цивилизаций. В итоге выяснилось, что их издавала стоящая в обсерватории микроволновка.

Первые подозрения появились у ученых в январе 2015 года, когда с помощью нового передатчика они определили частоту сигнала. Она составляла примерно 2,4 гигагерц, что соответствовало частоте, на которой работают микроволновки (а также множество других электронных устройств, в том числе Wi-Fi-модули и 4G-модемы).



Тестирование не показывало соответствий между работой печи и логикой появления перитонов до тех пор, пока кто-то не открыл дверцу устройства до окончания нагревания блюда. Именно в этот момент и был сгенерирован очередной сигнал. Глава австралийского научного центра Саймон Джонстон впоследствии рассказал, что перитоны появлялись исключительно днем. Причина этого теперь ясна: вечером никто из сотрудников обсерватории уже не находится на рабочем месте.

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Для строительства подобных обсерваторий выбирают регионы вдали от зон покрытий мобильной связи, радиостанций и Wi-Fi-сигналов, вроде ЮАР (телескоп MeerKAT) или Новой Зеландии. Попасть на территорию этих комплексов, имея при себе беспроводное радио или модем, можно только при условии оповещения руководства и получения соответствующего разрешения.