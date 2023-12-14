Загадочный древний череп Штейнгейма: кому он принадлежал?

Его нашли почти столетие назад, но точный возраст удалось определить только сейчас.

Так называемый «череп Штейнгейма» был найден 24 июля 1933 года недалеко от Штейнгейма-ан-дер-Мурра в Германии. Долгое время он был довольно загадочным артефактом для палеоантропологов, бросая вызов устоявшимся представлениям об эволюции человека. Череп отличался уникальным сочетанием черт гоминид, возникшим в европейском среднем плейстоцене (400 - 200 тысяч лет назад), что вызывало вопросы о его происхождении и сомнения в его классификации. Некоторые предполагали, что это мог быть гибрид неандертальца и человека разумного. Другие считали, что это просто архаичный человек разумный.

Человеческий череп был найден среди остатков слона и носорога. Это намекает на сложную эпоху генетического обмена и климатических изменений, когда древние люди активно перемещались по планете. Имея черепную емкость, близкую к Homo sapiens, но сохраняя примитивные черты, этот череп будто стирал границы между человеком прямоходящим (Homo erectus) и человеком разумным (Homo sapiens).

Возраст черепа оценивается от 250 до 350 тыс. лет. Предположительно, он принадлежал женщине. Он был деформирован и поврежден от сильного удара; возможно, даже был вскрыт для извлечения мозга.

Реклама

Когда-то человека, которому принадлежал череп, так и называли Homo sapiens steinheimensis, выделяя его в отдельный вид. Но последние исследования позволили отнести его к человеку гейдельберскому (Homo heidelbergensis) – потенциальному последнему общему предку современных людей и неандертальцев (хотя палеонтологи все чаще относят его скорее ближе к неандертальцам).

Учитывая это, ближайшего общего предка современных людей и неандертальцев стало необходимо датировать еще дальше назад во времени – например, вплоть до Homo erectus. Роль черепа в разгадке истории скрещивания неандертальцев и человека разумного бросает вызов предыдущим временным рамкам, предполагая, что смешение могло произойти еще 250 000 лет назад.