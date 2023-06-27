Самый древний случай каннибализма: сородич человека был убит и съеден 1,45 млн лет назад

Ученые считают, что это самый ранний акт каннибализма, который им известен.

Ученые нашли в Кении большеберцовую кость – да непростую, а интересную для исследования. Специалисты считают, что она принадлежала гоминину, жившему примерно 1,45 миллиона лет назад. Исследователи пришли к выводу, что наш предок стал жертвой родственного вида, будучи убитым и съеденным. Это вовсе не первый зафиксированный такой случай, но точно самый древний.

Группа под руководством палеоантрополога Брианы Побинер из Национального музея естественной истории Смитсоновского института сделала подробный трехмерный анализ порезов на костях и провела на них эксперименты, чтобы понять, чем они были сделаны. Оказалось, что следы на кости были сделаны каменными орудиями – для того чтобы содрать плоть перед трапезой.

«Мы считаем, что гоминины, вероятно, ели других гомининов по крайней мере 1,45 миллиона лет назад. Существует множество других примеров того, как виды из эволюционного древа человека потребляли друг друга для питания, но эта окаменелость предполагает, что родственники нашего вида ели друг друга, чтобы выжить в более далеком прошлом, чем мы могли подумать», – Бриана Побинер.

Исследовав кость, ученые пришли к выводу, что она была обглодана не каким-то хищником (вроде льва). Напротив, следы на ней свидетельствуют об обработке камнем. Вероятно, это свидетельство антропофагии – поедании человеческой плоти другими людьми.

Но древнюю антропофагию трудно доказать. Тем не менее, есть некоторые плейстоценовые кости, для которых интерпретация каннибализма или антропофагии неоспорима. Чтобы определить, что представляют собой шрамы на кости, Побинер создала слепок кости, используя зубной формовочный материал, и отправила его палеоантропологу Майклу Панте из Университета штата Колорадо.

Из этих 11 отметин на кости две, обозначенные цифрами 5 и 6, были от зубов животного. Остальные 9 – от каменных орудий Фото: Jennifer Clark

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Панте отсканировал слепок и сравнил его с базой данных из 898 следов зубов и порезов, которые были тщательно созданы в ходе контролируемых экспериментов и объединены в единый ресурс только для этого исследования. Панте обнаружил, что девять из 11 отметин на кости были явно вырезанными следами, соответствующими повреждениям, нанесенным каменными орудиями. На двух других – следы зубов, похожие на львиные.

Неясно, что появилось раньше – следы от камня или укусы льва, но порезы, по словам Побинер, совпадают с теми, что были сделаны при удалении плоти с кости – например, при подготовке к трапезе.

Все они расположены под углом и ориентированы одинаково, как если бы человек, делающий их, не менял хватки каменного орудия. И все они расположены там, где икроножная мышца должна была прикрепляться к кости. Это идеальное место, если ваша цель – срезать кусок мяса.

«Эти порезы очень похожи на те, что я видел на окаменелостях животных, которые обрабатывались для употребления в пищу. Наиболее вероятно, что мясо этой ноги было съедено для питания, а не для ритуала», – Бриана Побинер.

Похожее открытие было сделано раньше – в начале 1970-х годов была найдена обглоданная кость ноги, владельца которой идентифицировали как парантопа Бойса (Australopithecus boisei), однако в 1990-х годах он был повторно идентифицирован как человек прямоходящий (Homo erectus). Однако с тех пор археологи и антропологи признали, что у нас просто недостаточно данных для идентификации вида.