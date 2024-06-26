Загвоздка для археолога: в Германии нашли древние военные сандалии с гвоздями

Остатки обуви были обнаружены вблизи древнего римского военного форта.
Немецкие археологи наткнулись на важную часть военной формы римских легионеров – а именно остатки древних сандалий. К сожалению, до нашего времени дожили только подошвы, в которых обнаружились хорошо сохранившиеся гвозди. Впрочем, в этом нет ничего крайне необычного.
Находка была обнаружена археологами во время раскопок в гражданском поселении на окраине некогда римского военного флота в штате Бавария, недалеко от города Оберстимма. Согласно заявлению Баварского государственного управления по сохранению памятников, в этом поселении люди жили в период между 60 и 130 годами нашей эры.
Проведя рентгеновское исследование остатков обуви, учёные поняли, что это калиги (caligae) – типичные военные полусапоги-сандалии римлян того времени. Эта кожаная обувь считалась прочной и была призвана защищать марширующих солдат от мозолей. Подбивка гвоздями из мягкого железа обеспечивала идеальное сцепление с поверхностью и длительную износостойкость подошвы – ту же роль играют шипы в современной обуви.
«Так называемые калиги носили в основном римские солдаты во времена Римской империи», — пояснила Амира Адайлех, консультант Баварского управления. – «Находка показывает, что обычаи, образ жизни и одежда, которые римляне привезли с собой в Баварию, были приняты местным населением».
Первые упоминания о калигах можно встретить у философа Цицерона, а нам это слово может показаться знакомым благодаря третьему римскому императору Гаю Цезарю Августу Германике, которого в детстве солдаты отца ласково прозвали Калигула (лат. Caligula) – что значит «маленький сапожок». Под таким прозвищем он и остался в истории.
Помимо кожаных сандалий археологи также обнаружили во время раскопок остатки одежды, пищи, керамику и серп.
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