Заменители сахара могут быть опасны для здоровья

Об этом сообщили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно недавно выпущенному руководству ВОЗ, не содержащие сахара подсластители (NSS) не следует использовать для снижения массы тела. В отчете агентства здравоохранения Организации Объединенных Наций (ООН) также говорится, что длительное употребление таких подсластителей может быть сопряжено с риском для здоровья.

Новые рекомендации основаны на систематическом обзоре фактических данных. Обзор включает более 280 исследований как низкокалорийных, так и бескалорийных синтетических подсластителей, таких как аспартам, и натуральных экстрактов, таких как стевия. Полученные данные свидетельствуют о том, что использование NSS вместо сахара не имеет долгосрочных преимуществ в снижении жировых отложений ни у взрослых, ни у детей.

Обзор также предполагает, что длительное употребление этих подсластителей может быть связано с несколько повышенным риском диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти от любой причины у взрослых.

Тем не менее, ВОЗ отметила, что доказательства связи между длительным использованием NSS и риском заболевания или ранней смерти недостаточно убедительны, чтобы быть окончательными, отчасти из-за сложных моделей использования NSS и основных характеристик участников исследования, которые могли исказить результаты обзора. Из-за этого ВОЗ назвала свою рекомендацию «условной».

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«Замена свободных сахаров на NSS не помогает контролировать вес в долгосрочной перспективе. Люди должны рассмотреть другие способы снижения потребления свободных сахаров, такие как употребление продуктов с естественным сахаром, таких как фрукты или несладкие продукты и напитки», – Франческо Бранка, директор ВОЗ по питанию для здоровья и развития.

ВОЗ заявила, что ее руководство по подсластителям распространяется на всех, кроме людей с диабетом. Кроме того, рекомендации не распространяются на лекарства и средства личной гигиены (такие как зубная паста которые могут содержать небольшое количество подсластителей, добавленных для придания им более приятного вкуса).

В своем обзоре агентство здравоохранения изучило исследования, в которых сравнивалась масса тела людей, потребляющих обычные сахара, с теми, кто потреблял подсластители. Испытания с группой плацебо для сравнения предполагают, что в краткосрочной перспективе замена потребления сахара на NSS может снизить ваш вес, не влияя на ваше сердечно-сосудистое или метаболическое здоровье.

Однако долгосрочные исследования показывают, что потребление подсластителей в течение длительного периода времени связано с более высокой вероятностью ожирения и более высоким индексом массы тела (ИМТ).

ВОЗ оценила общую достоверность рассмотренных ею доказательств как «низкую». Агентство призвало к дальнейшим исследованиям, чтобы определить, какие механизмы NSS могут иметь негативное влияние на здоровье человека.