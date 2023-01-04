Запах младенцев вызывает у женщин агрессию, но успокаивает мужчин

Исследователи предполагают эволюционное происхождение сигналов, которые помогают повысить выживаемость детей.

Одно из исследований учёных показало, что запах младенцев может влиять на уровень агрессии у людей. Результаты показывают любопытные реакции на феромон, который выделяют младенцы: оно вызывает агрессию у женщин, но блокирует ее у мужчин.

Гексадеканал (hexadecanal, HEX) – это недавно обнаруженный «социальный» феромон. Ранее ученые заметили, что он играет роль в поведении мышей. В исследовании 2015 года сообщалось, что HEX снижает стрессовую реакцию у мышей с помощью процесса, известного как социальная буферизация. Более поздние исследования показали, что гексадеканал играет роль в модулировании человеческого поведения и может уменьшить реакцию человека на испуг.

Положившись на на эти предыдущие открытия, в одном из исследований было решено изучить влияние HEX на агрессию. В частности, ученые сосредоточились на различиях в агрессии, вызванной HEX, между мужчинами и женщинами.

Ученые привлекли к эксперименту 200 добровольцев и исследовали влияние гексадеканала на агрессию в двух разных поведенческих экспериментах. Эти эксперименты были разработаны для измерения агрессивных реакций человека, и результаты показали, что воздействие HEX и впрямь на нее влияет.

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«Мы обнаружили, что у HEX нет ощутимого запаха, но когда вы соприкасаетесь с ним, он влияет на ваше поведение по отношению к другим, в частности на вашу агрессивную реакцию по отношению к окружающим», – Ева Мисхор, ведущий автор исследования.

Авторы работы выяснили, что женщины, подвергшиеся воздействию этого химического вещества, проявляли повышенную агрессию, а у мужчин, напротив, уровень агрессии снижался.

Участники выполнили один из поведенческих тестов, в то время как активность мозга измерялась с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Как у мужчин, так и у женщин воздействие HEX увеличивало активность левой угловой извилины, но связь этой области мозга с другими значительно различалась между полами.

Почему воздействие HEX приводит к столь разной реакции у мужчин и женщин, остается загадкой. Но исследователи предполагают, что специфичные для каждого конкретного пола отклики на химическое вещество могут быть инструментом, увеличивающим шансы детей на выживание.

«Младенцы не могут общаться с помощью языка, поэтому "химическая" коммуникация очень важна для них. В детстве в ваших интересах сделать вашу маму более агрессивной и уменьшить агрессивность вашего отца», – Ноэм Собел, соавтор исследования.

Собел приводит в пример наблюдаемые явления детоубийства в животном мире, где повышенная отцовская агрессия связана с детоубийством у млекопитающих, в то время как усиление материнской агрессии обычно приводит к тому, что мать защищает свое потомство.

В исследовании оговариваются множество предостережений, ограничивающих точность его результатов. Несмотря на то, что некоторые уровни гексадеканала могут быть обнаружены на коже головы новорожденных, еще неизвестно, достаточен ли объем химического вещества для того, чтобы вызвать какое-либо измеримое изменение поведения.