Записка на иврите XV века поведала о неизвестных ученым землетрясениях

Записку нашли в библиотеке Ватикана.
Исследуя исторические записи Ватикана, геолог сделал неожиданное открытие: заметку в еврейском молитвеннике, описывающую серию ранее неизвестных землетрясений в Италии XV века. Сейсмологи говорят, что это открытие может помочь предсказать землетрясения сегодня.
Паоло Галли, эксперт по землетрясениям, работающий в Департаменте гражданской защиты Италии, рассказал, что молитвенник, написанный на средневековом иврите, был скопирован в апеннинском городе Камерино в 1446 году.
Галли искал в Ватиканской библиотеке исторические записи 1456 года – тогда регион, расположенный южнее, пострадал от серии землетрясений. Вместо этого в ходе его поисков была обнаружена записка, также написанная на иврите, в которой описывалась более ранняя волна землетрясений, о которой историкам ничего не было известно.
По его словам, на форзаце молитвенника 1446 года была рукописная заметка (скорее всего, датированная тем же годом), в которой описывалась серия землетрясений, обрушившихся на этот регион в течение нескольких месяцев и приведших к обрушению многих домов в Камерино и близлежащих поселениях.
«Пока я искал новости об одной из самых катастрофических серий землетрясений в Италии в 1456 году, я случайно нашел неизвестную рукопись, посвященную неизвестному землетрясению, произошедшему дальше на севере десятью годами ранее», – Паоло Галли.
Более поздняя серия землетрясений хорошо известна сейсмологам; из примерно 450 задокументированных наблюдений землетрясений в Италии в XV веке примерно половина приходится на серию землетрясений 1456 года. Эти наблюдения даже включают в себя трактат о землетрясениях, написанный известным флорентийским ученым Джанноццо Манетти, но описания содержат очень мало технических подробностей, таких как расположение эпицентров землетрясений и, следовательно, их сейсмических источников.
Обнаружив в начале этого года еврейский молитвенник в библиотеке Ватикана, Галли понял, что ему нужны специалисты, чтобы перевести его со средневекового иврита.
Переведенное описание заметки 1446 года было «чрезвычайно кратким, но ярким и полным пафоса», сказал он.
«Всего в восьми строках летописец сообщает нам, что многочисленные землетрясения с марта по август разрушили множество домов в Камерино, а также в нескольких других поселениях вокруг него. Сотни людей прибыли в Камерино, чтобы помочь пострадавшим. Они приносили им вино, еду и другие припасы, а также вытаскивали из завалов».
По словам Галли, из описания можно вывести некоторые технические детали землетрясений, в том числе то, что их интенсивность в эпицентре должна была составлять около 8 баллов. По его словам, серия землетрясений 1446 года, вероятно, имела то же происхождение, что и еще более позднее землетрясение, произошедшее в регионе Камерино в 1799 году.
Более точное знание истории землетрясений может помочь нынешним ученым оценить сейсмическую опасность региона.
«Даже одна новая запись в каталоге, подобная этой, помогает нам понять сейсмический цикл, происходящий в каждом отдельном регионе», – заключает Галли.