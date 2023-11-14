Записка на иврите XV века поведала о неизвестных ученым землетрясениях

Записку нашли в библиотеке Ватикана.

Исследуя исторические записи Ватикана, геолог сделал неожиданное открытие: заметку в еврейском молитвеннике, описывающую серию ранее неизвестных землетрясений в Италии XV века. Сейсмологи говорят, что это открытие может помочь предсказать землетрясения сегодня.

Паоло Галли, эксперт по землетрясениям, работающий в Департаменте гражданской защиты Италии, рассказал, что молитвенник, написанный на средневековом иврите, был скопирован в апеннинском городе Камерино в 1446 году.

Галли искал в Ватиканской библиотеке исторические записи 1456 года – тогда регион, расположенный южнее, пострадал от серии землетрясений. Вместо этого в ходе его поисков была обнаружена записка, также написанная на иврите, в которой описывалась более ранняя волна землетрясений, о которой историкам ничего не было известно.

По его словам, на форзаце молитвенника 1446 года была рукописная заметка (скорее всего, датированная тем же годом), в которой описывалась серия землетрясений, обрушившихся на этот регион в течение нескольких месяцев и приведших к обрушению многих домов в Камерино и близлежащих поселениях.

«Пока я искал новости об одной из самых катастрофических серий землетрясений в Италии в 1456 году, я случайно нашел неизвестную рукопись, посвященную неизвестному землетрясению, произошедшему дальше на севере десятью годами ранее», – Паоло Галли.

Более поздняя серия землетрясений хорошо известна сейсмологам; из примерно 450 задокументированных наблюдений землетрясений в Италии в XV веке примерно половина приходится на серию землетрясений 1456 года. Эти наблюдения даже включают в себя трактат о землетрясениях, написанный известным флорентийским ученым Джанноццо Манетти, но описания содержат очень мало технических подробностей, таких как расположение эпицентров землетрясений и, следовательно, их сейсмических источников.

Обнаружив в начале этого года еврейский молитвенник в библиотеке Ватикана, Галли понял, что ему нужны специалисты, чтобы перевести его со средневекового иврита.

Переведенное описание заметки 1446 года было «чрезвычайно кратким, но ярким и полным пафоса», сказал он.

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«Всего в восьми строках летописец сообщает нам, что многочисленные землетрясения с марта по август разрушили множество домов в Камерино, а также в нескольких других поселениях вокруг него. Сотни людей прибыли в Камерино, чтобы помочь пострадавшим. Они приносили им вино, еду и другие припасы, а также вытаскивали из завалов».

Фотография города Камерино в Апеннинских горах Италии со снегом на склоне холма и городом в зеленой долине внизу Фото: CC BY-SA 3.0

По словам Галли, из описания можно вывести некоторые технические детали землетрясений, в том числе то, что их интенсивность в эпицентре должна была составлять около 8 баллов. По его словам, серия землетрясений 1446 года, вероятно, имела то же происхождение, что и еще более позднее землетрясение, произошедшее в регионе Камерино в 1799 году.

Более точное знание истории землетрясений может помочь нынешним ученым оценить сейсмическую опасность региона.

«Даже одна новая запись в каталоге, подобная этой, помогает нам понять сейсмический цикл, происходящий в каждом отдельном регионе», – заключает Галли.