Запущен самый мощный в мире рентгеновский лазер: он может дать людям невиданные возможности

Ученые говорят, что это открывает новую эру науки.

Национальная ускорительная лаборатория SLAC Министерства энергетики США запустила в Калифорнии самый мощный в мире рентгеновский лазер, который уже произвел свои первые рентгеновские лучи, и ученые по всему миру уже выстроились в очередь, чтобы поучаствовать в исследованиях.

Исследователи смогут изучать детали квантовых материалов с беспрецедентным разрешением, чтобы стимулировать новые формы вычислений; выявлять непредсказуемые и мимолетные химические события, чтобы научить нас создавать более устойчивые отрасли в промышленности и экологически чистые энергетические технологии; изучать, как биологические молекулы выполняют жизненные функции, а еще для разработки новых видов фармацевтических препаратов.

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Лазер Linac Coherent Light Source II (LCLS-II) работает со скоростью до миллиона рентгеновских вспышек в секунду, что в 8000 раз больше, чем у его предшественника. Устройство меняет возможности ученых исследовать сверхбыстрые явления атомного масштаба, которые открывают широкие возможности – от создания квантовых материалов до разработки экологически чистых энергетических технологий и появлению новых лекарств.

«Это достижение – финал более чем десятилетней работы. В данный момент все различные элементы LCLS-II работают согласованно, производя рентгеновский лазерный свет в совершенно новом режиме работы», – Грег Хейс, директор проекта LCLS-II.

В разработке лазера приняли участие тысячи ученых, инженеров и технических специалистов Министерства энергетики США, а также многочисленные партнеры в других странах. Общая стоимость проекта оценивается в 1,1 миллиарда долларов.

Лазер производит сверхяркие и сверхкороткие импульсы рентгеновского света, которые позволяют ученым фиксировать поведение молекул, атомов и электронов с беспрецедентной детализацией в естественных временных масштабах.