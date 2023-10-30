Засуха в Бразилии обнажила редкие древние петроглифы в русле реки

Это всего лишь второе подобное наблюдение в истории.

Археологи впервые с 2010 года, когда случилась сильная засуха в Бразилии, обнаружили новые петроглифы в месте слияния рек Рио-Негро и Амазонки недалеко от Манауса. Эти петроглифы представляют собой редкие резные фигурки возрастом от тысячи до двух тысяч лет, изображающие воду, животных и человеческие лица.

Подобные древние гравюры обычно навсегда теряются под водой. Однако недавняя засуха привела к тому, что уровень воды упал до рекордно низкого уровня за более чем столетие. Сейчас ученые пытаются понять, что означают эти петроглифы, и кто их вырезал.

Хайме Оливейра из Бразильского института исторического наследия (Iphan) отметил, что древние амазонцы также переживали периоды засухи, «более суровые, чем те, которые мы переживаем сейчас». Можно сделать вывод, что для создания этих гравюр река была пересохшей, а возможно, ее вообще не существовало. Археологи полагают, что вдоль русла реки будут обнаружены дальнейшие резные изображения.

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Квадратное лицо на одном из петроглифов, найденных в Амазонии Фото: Brazilian Institute of Historical Heritage

Оливейра описал группу петроглифов как «сложное графическое искусство». Более того, по словам археолога, эти маленькие человеческие фигурки «передают эмоции, как счастье, так и печаль». Следовательно, при правильной интерпретации резные изображения «откроют важную информацию об обществах, живших в этом месте». А поскольку лица изображают разные эмоции, они также отражают «состояния ума». Этот факт позволяет археологам предполагать, что люди праздновали и от чего страдали в тот период.

В настоящее время место открытия находится под охраной государства, и до сих пор археологам не был разрешен доступ на эту территорию. Представители Геологической службы Бразилии предупредили, что уровень Рио-Негру, вероятно, снова поднимется в ноябре, поэтому предстоит задокументировать эти петроглифы, прежде чем они вернутся в глубины реки.