Засуху назвали причиной частых нападений акул на людей

Ранее ученые считали виновниками ситуации косаток.

Морские биологи из США рассказали о причинах учащения случаев нападения акул на людей. По их мнению, виной тому может быть засуха. После инцидента в штате Флорида, когда в начале июня акула покалечила троих человек, ученые обратили внимание на необычное поведение хищниц.

Ранее считалось, что причиной происшествия стало появление косаток. Однако биолог Хесус Эрик Хигуэра-Ривас усомнился в этом. Он отметил, что косатки и раньше встречались в Мексиканском заливе, просто сейчас их стали замечать чаще благодаря развитию экотуризма.

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«Количество фотографий с косатками в интернете увеличилось, но это не значит, что они стали появляться чаще», — подчеркнул он.

Гэвин Нейлор, руководитель программы по изучению акул Флоридского университета, предположил, что тупорылые акулы подплыли к берегу вслед за мелкой рыбой, которую, в свою очередь, привлек сюда планктон. А причиной этому стала сухая погода, из-за которой обмелели реки. В результате в залив попало меньше пресной воды, и у берега сформировались благоприятные условия для планктона.

Ранее сообщалось, что акулы-молоты стали атаковать туристов в Испании. К счастью, пока никто не пострадал, однако паника среди отдыхающих уже началась: власти были вынуждены закрыть сразу три пляжа.