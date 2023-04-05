Затяжной COVID и синдром хронической усталости вызывают старение мозга

Ученые давно это подозревали.

Затяжной COVID и миалгический энцефаломиелит/синдром хронической усталости (ME/CFS), по-видимому, воздействуют на самые старые части мозга на удивление похожим образом.

Используя версию магнитно-резонансной томографии (МРТ) с высоким разрешением, исследователи из Австралии показали, что области ствола мозга 10 пациентов с ME/CFS и восьми пациентов с длительным течением COVID значительно больше, чем у 10 здоровых контрольных субъектов.

Ствол головного мозга соединяет спинной мозг с самой большой частью головного мозга, большим мозгом. Сверху вниз ствол включает средний мозг, мост и продолговатый мозг. Мост участвует в бессознательных процессах, таких как циклы сна и бодрствования, а также в регуляции частоты дыхания и обработке боли.

Между тем, продолговатый мозг соединяется с «малым мозгом» или задним мозгом, мозжечком, через ряд веревкообразных нервных путей. Мозжечок расположен на стволе головного мозга и помогает координировать равновесие и движения. В текущем исследовании чем больше по объему были эти области ствола мозга, тем чаще пациенты жаловались на затрудненное дыхание или боли.

«Поэтому дисфункция ствола мозга может способствовать респираторным симптомам при ME/CFS и длительном COVID», – пишут исследователи.

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Это небольшое исследование, но оно впервые демонстрирует неврологическое совпадение между ME/CFS и длительным COVID.

Полученные данные могут помочь объяснить многие общие симптомы, такие как туман в голове, головокружение, головные боли, неосвежающий сон, одышка, боли в теле, усталость после нагрузки, а также проблемы с частотой сердечных сокращений и артериальным давлением.

С тех пор, как в 2020 году ученые сообщили о первых длительных пациентах с COVID, как эксперты, так и пациенты указывали, насколько похожи воздействие SARS-CoV-2 на симптомы ME/CFS. Многие подозревают, что эти две болезни связаны или даже вызваны одними и теми же факторами, а это означает, что исследование одной может помочь нам понять и лечить другую.

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Действительно, исследования показывают, что от 13 до 58 процентов людей с длительным течением COVID соответствуют диагностическим требованиям для ME/CFS. Однако, учитывая отсутствие единого мнения о том, как диагностировать эти состояния, такие цифры являются неопределенными. На данном этапе ученые недостаточно знают ни о том, ни о другом состоянии, чтобы сказать что-либо наверняка. И это связано не столько с «загадочной» природой этих болезней, сколько с полным отсутствием исследований.

По сей день никто на самом деле не знает, что вызывает ME/CFS, как его эффективно диагностировать или как лечить. Многие случаи могут быть связаны с вирусными инфекциями или иммунной дисфункцией, в то время как другие имеют совершенно неизвестное происхождение. Для сравнения, затяжной COVID происходит от известного вируса, но исследователи до сих пор не понимают, как патоген наносит такой ущерб телу и разуму.

Недавние исследования показали, что даже у людей с легкой формой COVID-19 наблюдаются значительные изменения мозга, такие как воспаление. А в исследованиях вскрытия у тех, кто умер от COVID-19, мозг выглядел пугающе старым.