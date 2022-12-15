Зеленый свет облегчает боль. Как?

Ученые пытаются разгадать тайну этого явления уже полвека.

Существует простой, безопасный и экономичный способ облегчить боль: зеленый свет. Есть множество доказательств того, что воздействие зеленого света низкой интенсивности значительно уменьшает боль. Новое исследование на животных раскрывает биологические основы того, как это может работать.

Ученые исследуют болеутоляющие эффекты зеленого света уже минимум 50 лет. Особых успехов не было – лишь случайные подсказки, как именно это происходит. Новое исследование на мышах, проведенное нейробиологом Ю-Лонг Таном из Университета Фудань в Шанхае, выявило пути, которые лежат в основе облегчения боли таким способом.

В ходе серии экспериментов исследователи обнаружили, что колбочки и палочки – клетки глаз, воспринимающие свет – способствуют реализации болеутоляющего эффекта зеленого света у здоровых мышей и мышей с воспаленными суставами.

Исследователи «выключили» определенные клетки мышиного зрения, чтобы посмотреть, как зеленый свет может повлиять на их чувство боли. Когда они инактивировали палочки у некоторых грызунов, у этих животных было зафиксировано частичное облегчение при зеленом свете, в то время как у мышей, лишенных колбочек, не было никаких признаков облегчения боли.

Неудивительно: палочки обладают большей чувствительностью, но не различают цветов и являются аппаратом сумеречного зрения, а колбочки чувствительны к цветам, но зато менее чувствительны к свету и поэтому являются аппаратом дневного зрения.

«Мы обнаружили, что фоторецепторы колбочек сетчатки необходимы для обезболивания зеленым светом, тогда как палочки играют второстепенную роль», – Ю-Лонг Тан.

Затем исследователи проследили путь, по которому электрические сигналы от глаз проходят через мозг. Окутанные зеленым светом, колбочки и палочки стимулировали группу клеток мозга в вентролатеральном коленчатом теле, которое ранее уже связывали с обезболивающим эффектом яркого света в целом.

В этой части мозга эти нейроны экспрессируют гормон, участвующий в передаче болевых сигналов. Затем эти клетки передают сообщение в другую часть мозга, которая модулирует боль, эффективно уменьшая шкалу при сильных болевых ощущениях.

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«Хотя неясно, сравнимо ли цветовосприятие у людей и грызунов, воздействие зеленого света на всех них снижает чувствительность к боли, что предполагает участие общих механизмов у двух видов», – Ю-Лонг Тан.

В эксперименте мыши подвергались светотерапии по восемь часов в день. Вряд ли это осуществимо на людях – поэтому теперь ученые хотят посмотреть, эффективны ли более короткие сеансы терапии зеленым светом для облегчения боли.

На этот счет есть некоторые обнадеживающие результаты других исследований. Исследование на крысах показало, что облегчение боли от зеленого света может быть длительным, сохраняясь в течение четырех дней после лечения.

Недавние клинические испытания также показали, что несколько часов терапии зеленым светом каждый день уменьшали интенсивность боли у небольшой группы пациентов с фибромиалгией и мигренью. Исследователи считают, что зеленый свет также может принести пользу пациентам после операции, снизив их зависимость от обезболивающих.

Хотя такое лечение может сработать не для всех, терапия зеленым светом могла бы стать альтернативным вариантом для облегчения боли у пациентов. Но проблема заключается в том, что хроническую боль сложно приручить, и не все боли одинаковы.